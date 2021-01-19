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«Магнит» начал тестировать формат магазинов-киосков

Ведомости

Второй по обороту российский ритейлер «Магнит» начал тестировать формат магазинов «Киоск мини», говорится в сообщении компании. 

Первый магазин подобного формата открылся на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре, его площадь — 18 кв.м., в ассортименте всего 650 наименований товаров. 

Помимо открытого уже «Киоска мини» компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты, отмечается в сообщении. 

В дальнейшем компания протестирует формат киосков в офисах, на транспортных узлах, пешеходных улицах, в парках, на спортивных объектах и в учебных заведениях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных