«Магнит» начал тестировать формат магазинов-киосков
Первый магазин подобного формата открылся на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре, его площадь — 18 кв.м., в ассортименте всего 650 наименований товаров.
Помимо открытого уже «Киоска мини» компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты, отмечается в сообщении.
В дальнейшем компания протестирует формат киосков в офисах, на транспортных узлах, пешеходных улицах, в парках, на спортивных объектах и в учебных заведениях.