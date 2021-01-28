«Сбер» станет основным владельцем маркетплейса Goods.ru
«Сбер», «М.Видео-Эльдорадо» и Goods.ru подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса, в рамках которого «Сбер» станет его основным владельцем и интегрирует в свою экосистему.
«В рамках сделки "Сбер" намерен инвестировать около 35 млрд руб. Большая часть этих средств будет вложена в дальнейшее развитие компании Goods.ru (ООО «Маркетплейс»)», — говорится в сообщении пресс-службы «Сбера». Он также приобретёт часть долей Goods.ru, принадлежащих в настоящий момент группе «М.Видео-Эльдорадо».
«В результате доля "Сбера" в капитале Goods.ru составит 85%. Группа «М.Видео-Эльдорадо» сохранит за собой 10%, а 5% останется у Александра Тынкована», — говорится в сообщении. Там добавили, что все три стороны будут представлены в совете директоров маркетплейса.
«Сбер» намерен интегрировать Goods.ru в свою экосистему. «Goods.ru станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой "Сбера", на которой уже сегодня представлено 18 основных категорий с 2,5 млн товаров, а в будущем их количество будет увеличиваться», — говорится в сообщении.
«Сбер» ранее, в ноябре 2020 г., уже упоминался источниками «Коммерсанта» и The Bell как один из возможных покупателей Goods.ru. Среди тех, с кем владельцами маркетплейса велись переговоры, также назывались «Яндекс.Маркет», «Почта России» и «Газпром-Медиа».
Goods.ru был запущен в 2017 г. как маркетплейс группы «М.Видео–Эльдорадо», входящей в «Сафмар» Михаила Гуцериева. По итогам 2019 г. его оборот составил 8,7 млрд руб., он занял 26-е место среди крупнейших интернет-магазинов в рейтинге Data Insight. В июне 2020 г. Goods.ru встроился в приложение Тинькофф-банка. Месяцем позже владелец маркетплейса, группа «М.Видео–Эльдорадо», запустила свою торговую площадку.