«Сбер» станет основным владельцем маркетплейса Goods.ru

Goods.ru был запущен в 2017 г. как маркетплейс группы «М.Видео–Эльдорадо», входящей в «Сафмар» Михаила Гуцериева. По итогам 2019 г. его оборот составил 8,7 млрд руб., он занял 26-е место среди крупнейших интернет-магазинов в рейтинге Data Insight. В июне 2020 г. Goods.ru встроился в приложение Тинькофф-банка. Месяцем позже владелец маркетплейса, группа «М.Видео–Эльдорадо», запустила свою торговую площадку.