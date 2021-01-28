Выручка московских театров выросла почти на 60% после смягчения ограничений

В целом, по данным ВТБ, выручка российских театров 22-24 января выросла на 48% к предыдущей неделе, кинотеатров — на 20%, музеев — на 73%. Этому способствовали показатели по Москве, а также вклад внесла динамика в Санкт-Петербурге, где аналогичные столице послабления вступили в силу 16 января. Так, 22-24 января театры Петербурга заработали более 18,5 млн руб., что на 26% больше, чем неделей ранее, но на 41% меньше, чем в аналогичный период 2020 г.