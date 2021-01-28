Выручка московских театров выросла почти на 60% после смягчения ограничений
В первые три дня после того, как власти Москвы разрешили заполнять залы театров и кинотеатров не на 25%, а на 50%, выручка первых в столице выросла на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, вторых — на четверть, говорится в исследовании, проведенного на основе статистики эквайрингового бизнеса ВТБ (есть в распоряжении «Ведомостей»).
21 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в столице указанные учреждения могут заполнять залы наполовину. Кроме того, возобновили работу музеи и прочие культурные заведения.
«Только за первые три дня после смягчения ограничений оборот театров Москвы, по данным эквайринга ВТБ, достиг почти 79 млн рублей — это на 59% больше, чем за пятницу-воскресенье предыдущей недели», — сообщили в банке. «Кинотеатры Москвы в первые дни после снятия ограничений заработали 15 млн рублей — на 25% больше, чем неделей ранее, и на 35% больше, чем год назад», — добавили аналитики.
При этом музеи, которые фактически были закрыты для посетителей с середины ноября 2020 г., за первые три дня заработали 1,3 млн руб. Тем не менее это на 78% меньше, чем в сопоставимый период прошлого года.
В целом, по данным ВТБ, выручка российских театров 22-24 января выросла на 48% к предыдущей неделе, кинотеатров — на 20%, музеев — на 73%. Этому способствовали показатели по Москве, а также вклад внесла динамика в Санкт-Петербурге, где аналогичные столице послабления вступили в силу 16 января. Так, 22-24 января театры Петербурга заработали более 18,5 млн руб., что на 26% больше, чем неделей ранее, но на 41% меньше, чем в аналогичный период 2020 г.