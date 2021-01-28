Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Выручка московских театров выросла почти на 60% после смягчения ограничений

Ведомости

В первые три дня после того, как власти Москвы разрешили заполнять залы театров и кинотеатров не на 25%, а на 50%, выручка первых в столице выросла на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, вторых — на четверть, говорится в исследовании, проведенного на основе статистики эквайрингового бизнеса ВТБ (есть в распоряжении «Ведомостей»).

21 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 января в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в столице указанные учреждения могут заполнять залы наполовину. Кроме того, возобновили работу музеи и прочие культурные заведения.

«Только за первые три дня после смягчения ограничений оборот театров Москвы, по данным эквайринга ВТБ, достиг почти 79 млн рублей — это на 59% больше, чем за пятницу-воскресенье предыдущей недели», — сообщили в банке. «Кинотеатры Москвы в первые дни после снятия ограничений заработали 15 млн рублей — на 25% больше, чем неделей ранее, и на 35% больше, чем год назад», — добавили аналитики.

При этом музеи, которые фактически были закрыты для посетителей с середины ноября 2020 г., за первые три дня заработали 1,3 млн руб. Тем не менее это на 78% меньше, чем в сопоставимый период прошлого года. 

В целом, по данным ВТБ, выручка российских театров 22-24 января выросла на 48% к предыдущей неделе, кинотеатров — на 20%, музеев — на 73%. Этому способствовали показатели по Москве, а также вклад внесла динамика в Санкт-Петербурге, где аналогичные столице послабления вступили в силу 16 января. Так, 22-24 января театры Петербурга заработали более 18,5 млн руб., что на 26% больше, чем неделей ранее, но на 41% меньше, чем в аналогичный период 2020 г. 

Ранее по теме: Собянин отменил удаленку студентам колледжей и открыл музеи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных