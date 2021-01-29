«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай
«Уральские авиалинии» открывает с 14 февраля прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай, сообщается на сайте компании.
«С радостью сообщаем, что мы вновь будем перевозить жителей Урала в Дубай без пересадок. Рейсы Екатеринбург – Дубай – Екатеринбург стартуют с 14 февраля», — говорится в сообщении.
Отмечается, до конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Затем компания допускает увеличение частоты до четырёх рейсов в неделю. «Стоимость от 16,5 тыс. руб. в одну сторону и от 32 тыс. руб. за билет туда-обратно», — добавили в компании. Как сообщает ТАСС, вчера оперативный штаб России разрешил открытие полетов за рубеж из Екатеринбурга.
Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, сообщил накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Помимо этого, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.