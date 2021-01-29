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«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

Ведомости

«Уральские авиалинии» открывает с 14 февраля прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай, сообщается на сайте компании.

«С радостью сообщаем, что мы вновь будем перевозить жителей Урала в Дубай без пересадок. Рейсы Екатеринбург – Дубай – Екатеринбург стартуют с 14 февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, до конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Затем компания допускает увеличение частоты до четырёх рейсов в неделю. «Стоимость от 16,5 тыс. руб. в одну сторону и от 32 тыс. руб. за билет туда-обратно», — добавили в компании. Как сообщает ТАСС, вчера оперативный штаб России разрешил открытие полетов за рубеж из Екатеринбурга.

Россия с 8 февраля возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром, сообщил накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Помимо этого, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Ранее по теме: Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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