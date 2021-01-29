«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

Отмечается, до конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Затем компания допускает увеличение частоты до четырёх рейсов в неделю. «Стоимость от 16,5 тыс. руб. в одну сторону и от 32 тыс. руб. за билет туда-обратно», — добавили в компании. Как сообщает ТАСС, вчера оперативный штаб России разрешил открытие полетов за рубеж из Екатеринбурга.