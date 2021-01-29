«Аэрофлот» временно сократит количество рейсов в 13 стран
Аэрофлот временно сократит количество рейсов в 13 городов на международных направлениях, сообщается на сайте компании.
«С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полётов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры отменённых рейсов смогут перебронировать билеты на выполняемые рейсы, либо произвести возврат денежных средств за неиспользованный перелёт по действующим правилам.
Ране компания возобновила рейсы в Варшаву и Брюссель. Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.