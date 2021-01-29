«Аэрофлот» временно сократит количество рейсов в 13 стран

Ране компания возобновила рейсы в Варшаву и Брюссель. Россия с 27 марта закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Рейсы начали возобновляться в сентябре. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам. Часть допусков выдана без указания срока, часть — только на зимний сезон 2020-2021 гг.