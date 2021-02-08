В Подмосковье разрешили работу ночных клубов
Работу ночных клубов разрешили в Московской области, такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщил Telegram-канал «Воробьев Live».
«Сегодня в Московской области возобновляется возможность посещения гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов», – говорится в сообщении. Ранее, с 7 февраля, в регионе возобновилось очное обучение студентов вузов, их социальные карты были разблокированы. По словам губернатора, в Подмосковье сняты практически все ограничения, регион возвращается к обычной жизни.
Работа клубов, караоке и ресторанов была приостановлена в Подмосковье в ночное время с 17 октября 2020 г. в рамках борьбы с распространением коронавируса. В конце января Воробьев заявил, что ограничения, введенные в Московской области из-за распространения COVID-19, будут сняты, когда в регионе ежесуточно будут выявлять менее 900 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба на 8 февраля, в Московской области за сутки выявили 912 новых случаев коронавируса, 956 человек выздоровели, 32 скончались. Всего в регионе зарегистрировано более 200 тыс. случаев заражения и 4036 летальных исходов.