В Подмосковье разрешили работу ночных клубов

Работа клубов, караоке и ресторанов была приостановлена в Подмосковье в ночное время с 17 октября 2020 г. в рамках борьбы с распространением коронавируса. В конце января Воробьев заявил, что ограничения, введенные в Московской области из-за распространения COVID-19, будут сняты, когда в регионе ежесуточно будут выявлять менее 900 новых случаев заражения.