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В Подмосковье разрешили работу ночных клубов

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Работу ночных клубов разрешили в Московской области, такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщил Telegram-канал «Воробьев Live».

«Сегодня в Московской области возобновляется возможность посещения гражданами ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов», – говорится в сообщении. Ранее, с 7 февраля, в регионе возобновилось очное обучение студентов вузов, их социальные карты были разблокированы. По словам губернатора, в Подмосковье сняты практически все ограничения, регион возвращается к обычной жизни.

Работа клубов, караоке и ресторанов была приостановлена в Подмосковье в ночное время с 17 октября 2020 г. в рамках борьбы с распространением коронавируса. В конце января Воробьев заявил, что ограничения, введенные в Московской области из-за распространения COVID-19, будут сняты, когда в регионе ежесуточно будут выявлять менее 900 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба на 8 февраля, в Московской области за сутки выявили 912 новых случаев коронавируса, 956 человек выздоровели, 32 скончались. Всего в регионе зарегистрировано более 200 тыс. случаев заражения и 4036 летальных исходов. 

Ранее по теме: Воробьев назвал условие снятия коронавирусных ограничений в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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