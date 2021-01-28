Воробьев назвал условие снятия коронавирусных ограничений в Подмосковье
Ограничения, введенные в Московской области из-за распространения коронавируса, будут сняты, когда в регионе ежесуточно будут выявлять менее 900 новых случаев заражения, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — сказал Воробьев. Он отметил, что большинство ограничений уже сняты. В регионе снижается заболеваемость COVID-19, уменьшается число госпитализаций. Но, несмотря на это, жителям Подмосковья по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, подчеркнул губернатор.
По данным оперативного штаба на 28 января, в Московской области за сутки выявили 939 новых случаев коронавируса, 1103 человека выздоровели, 38 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 189 547 случаев заражения и 3657 летальных исходов. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общепита в ночное время, а также требование к работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.