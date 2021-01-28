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Воробьев назвал условие снятия коронавирусных ограничений в Подмосковье

Ведомости

Ограничения, введенные в Московской области из-за распространения коронавируса, будут сняты, когда в регионе ежесуточно будут выявлять менее 900 новых случаев заражения, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения», — сказал Воробьев. Он отметил, что большинство ограничений уже сняты. В регионе снижается заболеваемость COVID-19, уменьшается число госпитализаций. Но, несмотря на это, жителям Подмосковья по-прежнему необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, подчеркнул губернатор. 

По данным оперативного штаба на 28 января, в Московской области за сутки выявили 939 новых случаев коронавируса, 1103 человека выздоровели, 38 скончались. Всего в регионе зарегистрировано 189 547 случаев заражения и 3657 летальных исходов. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничение на работу городских баров, ресторанов и других предприятий общепита в ночное время, а также требование к работодателям перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса продолжает улучшаться, пандемия в столице идет на спад.

Ранее по теме: В Москве отменили удаленку и разрешили ресторанам работать ночью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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