Google оштрафовали на €1,1 млн за некорректный рейтинг отелей во Франции
Компании Google Ireland Ltd и Google France по согласованию с прокурором Парижа выплатят штраф в €1,1 млн за неправильный рейтинг отелей, вводивший клиентов в заблуждение, сообщается на сайте Генерального управления по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) при Минэкономики Франции.
«В 2020 году Национальная служба расследований DGCCRF передала в прокуратуру Парижа результаты своих расследований. Она считает, что информация на онлайн-платформе Google о рейтинге отелей вводит в заблуждение игроков рынка. С согласия прокурора Парижа компании Google Ireland Ltd и Google France предложили сделку, которая включала выплату суммы в €1,1 млн», — сообщили в DGCCRF.
В управлении рассказали, что расследование было начато из-за жалоб отельеров и проводилось в 2019-2020 гг. Эксперты изучили соответствие рейтинга Google, включающего свыше 7,5 тыс. гостиниц, единственному официальному во Франции рейтингу агентства по развитию туризма в стране Atout France. Выяснилось, что платформа заменила классификацию последнего на ту, что основана на ее собственных критериях.
В DGCCRF отметили, что рейтинг Google вводил пользователей в заблуждение, так как использовал ту же пятизвездочную систему оценивания, что и Atout France. В итоге пострадали как клиенты, чьи ожидания от жилья не соответствовали действительности, так и отельеры, заведения которых были отнесены к более низкому классу.
В ведомстве добавили, что Google Ireland Ltd и Google France уже скорректировали свою работу. Теперь платформы используют официальный рейтинг Atout France.