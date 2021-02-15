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Google оштрафовали на €1,1 млн за некорректный рейтинг отелей во Франции

Ведомости

Компании Google Ireland Ltd и Google France по согласованию с прокурором Парижа выплатят штраф в €1,1 млн за неправильный рейтинг отелей, вводивший клиентов в заблуждение, сообщается на сайте Генерального управления по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) при Минэкономики Франции. 

«В 2020 году Национальная служба расследований DGCCRF передала в прокуратуру Парижа результаты своих расследований. Она считает, что информация на онлайн-платформе Google о рейтинге отелей вводит в заблуждение игроков рынка. С согласия прокурора Парижа компании Google Ireland Ltd и Google France предложили сделку, которая включала выплату суммы в €1,1 млн», — сообщили в DGCCRF.

В управлении рассказали, что расследование было начато из-за жалоб отельеров и проводилось в 2019-2020 гг. Эксперты изучили соответствие рейтинга Google, включающего свыше 7,5 тыс. гостиниц, единственному официальному во Франции рейтингу агентства по развитию туризма в стране Atout France. Выяснилось, что платформа заменила классификацию последнего на ту, что основана на ее собственных критериях.

В DGCCRF отметили, что рейтинг Google вводил пользователей в заблуждение, так как использовал ту же пятизвездочную систему оценивания, что и Atout France. В итоге пострадали как клиенты, чьи ожидания от жилья не соответствовали действительности, так и отельеры, заведения которых были отнесены к более низкому классу.

В ведомстве добавили, что Google Ireland Ltd и Google France уже скорректировали свою работу. Теперь платформы используют официальный рейтинг Atout France. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных