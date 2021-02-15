Google оштрафовали на €1,1 млн за некорректный рейтинг отелей во Франции

В DGCCRF отметили, что рейтинг Google вводил пользователей в заблуждение, так как использовал ту же пятизвездочную систему оценивания, что и Atout France. В итоге пострадали как клиенты, чьи ожидания от жилья не соответствовали действительности, так и отельеры, заведения которых были отнесены к более низкому классу.