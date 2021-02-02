Google выплатит $3,8 млн за дискриминацию сотрудников по полу и расе
Корпорация Google в рамках мирового соглашения с Министерством труда США выплатит 5,5 тыс. сотрудников и соискателям совокупно $3,8 млн в виде компенсации за дискриминацию по половому и расовому признакам, сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки, проведенной Минтрудом, было установлено, что компания меньше платила женщинам-инженерам по разработке программного обеспечения на своих предприятиях в штате Вашингтон, чем мужчинам, занимавшим аналогичные позиции. Подобная ситуация сложилась также в офисах Google в Калифорнии, однако там были ущемлены в правах и соискатели-азиаты, нанимавшиеся на работу.
«Дискриминация в оплате труда остается системной проблемой. Работодатели должны проводить регулярные проверки справедливости оплаты труда, чтобы гарантировать, что их системы вознаграждения способствуют обеспечению равных возможностей», — заявила директор управления программ соблюдения федеральных контрактов Дженни Янг, добавив, что корпорация Google выразила готовность быстро урегулировать сложившуюся ситуацию.
Уточняется, что $1,25 млн от указанной суммы пойдут на корректировку в течение последующих пяти лет размера зарплат инженеров Google из указанных штатов и Нью-Йорка. В этих регионах в целом проживает примерно половина инженеров компании. Остальная сумма пойдет в на компенсацию ущерба.
Кроме того, после проведения расследования Google взял на работу 51 женщину и 17 азиатов на должности инженеров по разработке программного обеспечения, уточнили в Минтруде.