Google выплатит $3,8 млн за дискриминацию сотрудников по полу и расе

В ходе проверки, проведенной Минтрудом, было установлено, что компания меньше платила женщинам-инженерам по разработке программного обеспечения на своих предприятиях в штате Вашингтон, чем мужчинам, занимавшим аналогичные позиции. Подобная ситуация сложилась также в офисах Google в Калифорнии, однако там были ущемлены в правах и соискатели-азиаты, нанимавшиеся на работу.