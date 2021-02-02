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Google выплатит $3,8 млн за дискриминацию сотрудников по полу и расе

Ведомости

Корпорация Google в рамках мирового соглашения с Министерством труда США выплатит 5,5 тыс. сотрудников и соискателям совокупно $3,8 млн в виде компенсации за дискриминацию по половому и расовому признакам, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки, проведенной Минтрудом, было установлено, что компания меньше платила женщинам-инженерам по разработке программного обеспечения на своих предприятиях в штате Вашингтон, чем мужчинам, занимавшим аналогичные позиции. Подобная ситуация сложилась также в офисах Google в Калифорнии, однако там были ущемлены в правах и соискатели-азиаты, нанимавшиеся на работу. 

«Дискриминация в оплате труда остается системной проблемой. Работодатели должны проводить регулярные проверки справедливости оплаты труда, чтобы гарантировать, что их системы вознаграждения способствуют обеспечению равных возможностей», — заявила директор управления программ соблюдения федеральных контрактов Дженни Янг, добавив, что корпорация Google выразила готовность быстро урегулировать сложившуюся ситуацию. 

Уточняется, что $1,25 млн от указанной суммы пойдут на корректировку в течение последующих пяти лет размера зарплат инженеров Google из указанных штатов и Нью-Йорка. В этих регионах в целом проживает примерно половина инженеров компании. Остальная сумма пойдет в на компенсацию ущерба.

Кроме того, после проведения расследования Google взял на работу 51 женщину и 17 азиатов на должности инженеров по разработке программного обеспечения, уточнили в Минтруде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных