Google признал необоснованным ограничение на гимн России на YouTube

Ранее Роскомнадзор обратился к Google, владельцу YouTube, с требованием снять ограничение на публикацию материалов, в которых звучит гимн России. В ведомстве рассказали, что компания объяснила ограничения нарушением авторских прав. РКН напомнило, что гимн России и другие государственные символы не являются объектами авторского права.