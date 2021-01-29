Google признал необоснованным ограничение на гимн России на YouTube
Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Google. Заявление признано необоснованным, отметили в компании.
Ранее Роскомнадзор обратился к Google, владельцу YouTube, с требованием снять ограничение на публикацию материалов, в которых звучит гимн России. В ведомстве рассказали, что компания объяснила ограничения нарушением авторских прав. РКН напомнило, что гимн России и другие государственные символы не являются объектами авторского права.
«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованна и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — говорится в сообщении.