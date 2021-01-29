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Google признал необоснованным ограничение на гимн России на YouTube

Ведомости

Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Google. Заявление признано необоснованным, отметили в компании.

Ранее Роскомнадзор обратился к Google, владельцу YouTube, с требованием снять ограничение на публикацию материалов, в которых звучит гимн России. В ведомстве рассказали, что компания объяснила ограничения нарушением авторских прав. РКН напомнило, что гимн России и другие государственные символы не являются объектами авторского права. 

«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованна и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — говорится в сообщении. 

Ранее по теме: РКН потребовал снять ограничения на воспроизведение гимна России на YouTube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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