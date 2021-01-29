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РКН потребовал снять ограничения на воспроизведение гимна России на YouTube

Ведомости

Роскомнадзор обратился к Google, владеющему видеохостингом YouTube, с требованием снять ограничения на публикацию материалов, где воспроизводится гимн России, сообщила пресс-служба ведомства.

В РКН уточнили, что соответствующие ограничения в компании объяснили нарушением авторских прав. В связи с этим в федеральной службе напомнили, что гимн и прочие государственные символы объектами авторских прав не являются.

«Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — заявили в РКН.

Ведомство в очередной раз напомнило ведущим каналы на YouTube о целесообразности перехода на отечественные видеохостинги. Ранее с аналогичным заявлением в адрес российских СМИ Роскомнадзор обратился в ноябре, мотивировав это ростом числа случаев блокировки контента американским сервисом.

Ранее по теме: Роскомнадзор рекомендовал СМИ использовать российские сайты вместо YouTube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных