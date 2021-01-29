РКН потребовал снять ограничения на воспроизведение гимна России на YouTube
Роскомнадзор обратился к Google, владеющему видеохостингом YouTube, с требованием снять ограничения на публикацию материалов, где воспроизводится гимн России, сообщила пресс-служба ведомства.
В РКН уточнили, что соответствующие ограничения в компании объяснили нарушением авторских прав. В связи с этим в федеральной службе напомнили, что гимн и прочие государственные символы объектами авторских прав не являются.
«Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — заявили в РКН.
Ведомство в очередной раз напомнило ведущим каналы на YouTube о целесообразности перехода на отечественные видеохостинги. Ранее с аналогичным заявлением в адрес российских СМИ Роскомнадзор обратился в ноябре, мотивировав это ростом числа случаев блокировки контента американским сервисом.