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Сечин заявил о притоке инвесторов в акции «Роснефти» из-за «Восток Ойла»

Ведомости

Появление информации о проекте «Восток Ойл» привело к притоку инвесторов в акции «Роснефти», заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Проект “Восток Ойл” не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 года, когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», — сказал Сечин.

По данным Bloomberg, с начала 2020 года по настоящее время ряд крупнейших фондов нарастили свои позиции в капитале компании почти на $150 млн. Речь идет о таких инвесторах, как Capital Group (+10% по количеству акций), Deutsche Bank (+44%), Fidelity (+24%), WisdomTree (+69%) и др.

Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т по нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ. 

Ранее транснациональный сырьевой трейдер Trafigura потратил 1,5 млрд евро собственных средств на покупку 10%-ной доли в «Восток Ойле». По словам представителя трейдера, она обошлась ему в 7 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных