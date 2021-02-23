Цена нефти Brent превысила $66 за баррель
Цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле превысила $66 за баррель, следует из данных торгов лондонской биржи ICE. В последний раз стоимость барреля нефти Brent превышала отметку в $66 в январе прошлого года.
По состоянию на 10:10 мск стоимость апрельского фьючерса выросла на 1,46% и достигла $66,10. Баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в апреле стоит $62,36, показав рост на 1,07%.
Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. в условиях позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05. 5 февраля цена повышалась до $63,44, впервые с января прошлого года преодолев отметку $63.
Вице-премьер России, бывший министр энергетики Александр Новак ранее дал прогноз, что средняя цена на нефть в 2021 г. составит $45-60 за баррель.