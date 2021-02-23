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Состояние Илона Маска сократилось на $15 млрд после падения акций Tesla

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск уступил место богатейшего человека на планете Джеффу Безосу после падения акций Tesla, из-за которого его состояние сократилось на $15 млрд, пишет Bloomberg.

Акции Tesla продемонстрировали рекордное с сентября падение, подешевев на 8,6% в понедельник, отмечает агентство, состояние Маска после потери $15,2 млрд оценивается в $183,4 млрд, в то время как состояние Безоса – в $186,3 млрд.

Падение бумаг Tesla Bloomberg связывает в том числе и с твитами Маска, который 20 февраля заявил, что курсы биткойна и Ethereum «кажутся высокими». Ранее 19 февраля он написал, что биткойн является «менее глупой формой ликвидности», нежели наличные деньги. Так миллиардер решил прокомментировать решение второго из своих предприятий вложить в криптовалюту $1,5 млрд.

По данным Coindesk на 14:05 мск, стоимость биткойна составляет $47 493. Цена валюты росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года и неоднократно преодолела максимальные значения. Темпы роста стоимости BTC ускорились 8 февраля 2021 г. Тогда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.

Ранее по теме: Tesla вложила в биткойн $1,5 млрд
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных