Состояние Илона Маска сократилось на $15 млрд после падения акций Tesla
Американский миллиардер Илон Маск уступил место богатейшего человека на планете Джеффу Безосу после падения акций Tesla, из-за которого его состояние сократилось на $15 млрд, пишет Bloomberg.
Акции Tesla продемонстрировали рекордное с сентября падение, подешевев на 8,6% в понедельник, отмечает агентство, состояние Маска после потери $15,2 млрд оценивается в $183,4 млрд, в то время как состояние Безоса – в $186,3 млрд.
Падение бумаг Tesla Bloomberg связывает в том числе и с твитами Маска, который 20 февраля заявил, что курсы биткойна и Ethereum «кажутся высокими». Ранее 19 февраля он написал, что биткойн является «менее глупой формой ликвидности», нежели наличные деньги. Так миллиардер решил прокомментировать решение второго из своих предприятий вложить в криптовалюту $1,5 млрд.
По данным Coindesk на 14:05 мск, стоимость биткойна составляет $47 493. Цена валюты росла быстрыми темпами с конца октября прошлого года и неоднократно преодолела максимальные значения. Темпы роста стоимости BTC ускорились 8 февраля 2021 г. Тогда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд.