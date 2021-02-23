Состояние Илона Маска сократилось на $15 млрд после падения акций Tesla

Падение бумаг Tesla Bloomberg связывает в том числе и с твитами Маска, который 20 февраля заявил, что курсы биткойна и Ethereum «кажутся высокими». Ранее 19 февраля он написал, что биткойн является «менее глупой формой ликвидности», нежели наличные деньги. Так миллиардер решил прокомментировать решение второго из своих предприятий вложить в криптовалюту $1,5 млрд.