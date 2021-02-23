«Дочка» немецкой страховой компании объявила о выходе из «Северного потока – 2»
Дочерняя компания немецкой Munich Re объявила, что более не будет предоставлять услуги по страхованию газопровода «Северный поток – 2», передает Reuters.
«Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении деятельности по проекту "Северный поток — 2", — говорится в заявлении представителя компании.
Как отмечает агентство, выход из проекта мог быть обусловлен опасениями компании попасть под санкции США.
В компании в ответ на запрос ТАСС подтвердили прекращение участия в проекте, однако стали называть причины этого решения.
19 января США ввели новые санкции в отношении России в рамках федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Ограничения направлены на то, чтобы помешать достроить «Северный поток — 2», который американская сторона рассматривает как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В «черный список» попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».
США неоднократно вводили и ужесточали антироссийские санкции под разными предлогами. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, наоборот, заявил, что ЕС не может препятствовать строительству газопровода, так как это проект частных компаний. Тем не менее из-за угрозы ограничительных мер со стороны США от участия в проекте ранее отказался немецкий концерн Bilfinger SE. Швейцарская компания Zurich Insurance также подтвердила, что прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в рамках проекта строительства газопровода.