В Белоруссии сообщили об открытии нового месторождения нефти
В Гомельской области Белоруссии открыли новое месторождение нефти, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на замгендиректора по геологии компании «Белоруснефть» Петра Повжика.
«Это первый случай в моей карьере, когда в одном районе находятся сразу четыре месторождения нефти. В прошлом году мы открыли здесь три», — сказал Повжик.
Новое Восточно-Избыньское месторождение стало четвертым в Хойникском районе Гомельской области. Нефть геологи обнаружили здесь на глубине 4200 м. в середине февраля 2021 г., уточняет агентство.
Отмечается, что нефть обнаружили в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на Чернобыльской АЭС.
Предварительные запасы нефти в этом месторождении специалисты оценивают в 0,5 млн тонн.
В декабре 2020 г. компания SOCAR Trading, являющаяся дочерней структурой Государственной нефтяной компании Азербайджана, подписала долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставки азербайджанской нефти, сообщало агентство Report. Контракт заключен на год с возможностью продления и подразумевает поставку и других сортов нефти на белорусские НПЗ.