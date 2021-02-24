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В Белоруссии сообщили об открытии нового месторождения нефти

Ведомости

В Гомельской области Белоруссии открыли новое месторождение нефти, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на замгендиректора по геологии компании «Белоруснефть» Петра Повжика.

«Это первый случай в моей карьере, когда в одном районе находятся сразу четыре месторождения нефти. В прошлом году мы открыли здесь три», — сказал Повжик.

Новое Восточно-Избыньское месторождение стало четвертым в Хойникском районе Гомельской области. Нефть геологи обнаружили здесь на глубине 4200 м. в середине февраля 2021 г., уточняет агентство. 

Отмечается, что нефть обнаружили в зоне, которая была закрыта от нефтеразработок после аварии на Чернобыльской АЭС.

Предварительные запасы нефти в этом месторождении специалисты оценивают в 0,5 млн тонн.

В декабре 2020 г. компания SOCAR Trading, являющаяся дочерней структурой Государственной нефтяной компании Азербайджана, подписала долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставки азербайджанской нефти, сообщало агентство Report. Контракт заключен на год с возможностью продления и подразумевает поставку и других сортов нефти на белорусские НПЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных