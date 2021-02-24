В Белоруссии сообщили об открытии нового месторождения нефти

В декабре 2020 г. компания SOCAR Trading, являющаяся дочерней структурой Государственной нефтяной компании Азербайджана, подписала долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставки азербайджанской нефти, сообщало агентство Report. Контракт заключен на год с возможностью продления и подразумевает поставку и других сортов нефти на белорусские НПЗ.