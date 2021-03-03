Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено»
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты для оказания гостиничных услуг по программе «все включено», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола. Представитель Чернышенко подтвердил информацию и добавил, что вопрос проработки стандартов all inclusive «давно назрел».
В Ростуризме изданию также подтвердили, что работа над стандартами ведется. В ведомстве пояснили, что гостиницы в России по-разному трактуют формат «все включено». Некоторые из них предлагают пять приемов пищи в день, в других поесть можно круглосуточно, некоторые отели включают в стоимость алкогольные напитки. Ростуризм планирует скорректировать действующую классификацию отелей и добавить в нее категории «все включено» и «ультра все включено».
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в России по системе all inclusive работают 10-15% отелей. По его мнению, переход гостиниц к системе «все включено» повысит стоимость размещения на 20-25%.
По состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение более чем с 20 странами, но туристы могут посетить только 15 из них. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала со ссылкой на данные ФСБ, что выездной поток из России за девять месяцев 2020 года сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,2 млн поездок.