Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено»

По состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение более чем с 20 странами, но туристы могут посетить только 15 из них. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала со ссылкой на данные ФСБ, что выездной поток из России за девять месяцев 2020 года сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,2 млн поездок.