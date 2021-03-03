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Ростуризм разработает для России свои стандарты «все включено»

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты для оказания гостиничных услуг по программе «все включено», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола. Представитель Чернышенко подтвердил информацию и добавил, что вопрос проработки стандартов all inclusive «давно назрел». 

В Ростуризме изданию также подтвердили, что работа над стандартами ведется. В ведомстве пояснили, что гостиницы в России по-разному трактуют формат «все включено». Некоторые из них предлагают пять приемов пищи в день, в других поесть можно круглосуточно, некоторые отели включают в стоимость алкогольные напитки. Ростуризм планирует скорректировать действующую классификацию отелей и добавить в нее категории «все включено» и «ультра все включено».

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в России по системе all inclusive работают 10-15% отелей. По его мнению, переход гостиниц к системе «все включено» повысит стоимость размещения на 20-25%. 

По состоянию на февраль Россия возобновила авиасообщение более чем с 20 странами, но туристы могут посетить только 15 из них. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала со ссылкой на данные ФСБ, что выездной поток из России за девять месяцев 2020 года сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,2 млн поездок.

Ранее по теме: Как россияне будут путешествовать в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных