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«Аэрофлот» опроверг информацию о сокращении 26 внутренних рейсов

Ведомости

В пресс-службе «Аэрофлота», комментируя публикацию газеты «Известия» о сокращении 26 внутренних рейсов в 2021 г., опровергли эту информацию, передает ТАСС.

«Информация о прекращении полетов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что данных о маршрутной сети в 2021 г. пока нет, решение будет приниматься по каждому направлению отдельно.

Ранее «Известия» со ссылкой на анализ данных системы бронирования билетов перевозчика сообщили, что «Аэрофлот» в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. Издание со ссылкой на новую стратегию «Аэрофлота» до 2028 г. также сообщало, что перевозчик передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе».

Ранее по теме: «Аэрофлот» предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных