«Аэрофлот» опроверг информацию о сокращении 26 внутренних рейсов
В пресс-службе «Аэрофлота», комментируя публикацию газеты «Известия» о сокращении 26 внутренних рейсов в 2021 г., опровергли эту информацию, передает ТАСС.
«Информация о прекращении полетов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно», — сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства также отметил, что данных о маршрутной сети в 2021 г. пока нет, решение будет приниматься по каждому направлению отдельно.
Ранее «Известия» со ссылкой на анализ данных системы бронирования билетов перевозчика сообщили, что «Аэрофлот» в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. Издание со ссылкой на новую стратегию «Аэрофлота» до 2028 г. также сообщало, что перевозчик передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе».