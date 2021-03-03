«Аэрофлот» опроверг информацию о сокращении 26 внутренних рейсов

Ранее «Известия» со ссылкой на анализ данных системы бронирования билетов перевозчика сообщили, что «Аэрофлот» в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. Издание со ссылкой на новую стратегию «Аэрофлота» до 2028 г. также сообщало, что перевозчик передает свои внутрироссийские направления дочерним компаниям — «России» и «Победе».