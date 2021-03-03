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Основатель «Додо пиццы» заявил о планах компании выйти на IPO в 2024 году

Ведомости

Компания Dodo Brands, которая развивает бренды «Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42» планирует провести первичное публичное размещение (IPO) в начале 2024 г., сообщили в пресс-службе компании. Основатель Dodo Федор Овчинников написал в своем Telegram-канале, что в результате IPO компания планирует привлечь от $50 до $100 млн инвестиций. 

Выход на IPO является частью глобальной стратегии компании на ближайшие три года, в рамках которой Dodo Brands намерена развивать три бренда и увеличить общую выручку, включая доходы франчайзи, до 60 млрд руб. в 2023 г., а в 2024 г. - достигнуть показателя EBITDA не менее $30 млн.  

В ближайшие годы компания планирует развиваться на крупных международных рынках, включая Китай и Великобританию, а также новых ресторанных концепций — кофеен «Дринкит» и шаурменных «Донер 42», сообщил Овчинников. 

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«Через три года, к моменту выхода на IPO новые концепции преодолеют отметку в 100 точек каждая, а на международные рынки придется не менее 10% от общей выручки сети. Это станет подтверждением успешной трансформации компании из преимущественно российской монопродуктовой в международную мультибрендовую франчайзинговую платформу», — написал предприниматель.

В качестве промежуточного шага к IPO в 2022 г. Dodo Brands планирует провести выпуск рублевых облигаций на Московской бирже, отмечается в сообщении компании.

На данный момент Овчинников является крупнейшим акционером Dodo Brands — у него 43% акций с голосующей долей около 70%. 15% компании принадлежит более 50 сотрудникам Dodo Brands — они получили опционы и акции в рамках опционной программы. Оставшаяся часть компании принадлежит частным инвесторам. 

Первое заведение «Додо пицца» открылось в 2011 г. в Сыктывкаре. Сейчас, по собственным данным, у сети более 680 пиццерий в 14 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы. Это главный актив Dodo Brands. В 2020 г. выручка сети выросла на 27% в годовом выражении — до 25,7 млрд руб., сообщили в компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных