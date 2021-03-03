Основатель «Додо пиццы» заявил о планах компании выйти на IPO в 2024 году
Компания Dodo Brands, которая развивает бренды «Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42» планирует провести первичное публичное размещение (IPO) в начале 2024 г., сообщили в пресс-службе компании. Основатель Dodo Федор Овчинников написал в своем Telegram-канале, что в результате IPO компания планирует привлечь от $50 до $100 млн инвестиций.
Выход на IPO является частью глобальной стратегии компании на ближайшие три года, в рамках которой Dodo Brands намерена развивать три бренда и увеличить общую выручку, включая доходы франчайзи, до 60 млрд руб. в 2023 г., а в 2024 г. - достигнуть показателя EBITDA не менее $30 млн.
В ближайшие годы компания планирует развиваться на крупных международных рынках, включая Китай и Великобританию, а также новых ресторанных концепций — кофеен «Дринкит» и шаурменных «Донер 42», сообщил Овчинников.
«Через три года, к моменту выхода на IPO новые концепции преодолеют отметку в 100 точек каждая, а на международные рынки придется не менее 10% от общей выручки сети. Это станет подтверждением успешной трансформации компании из преимущественно российской монопродуктовой в международную мультибрендовую франчайзинговую платформу», — написал предприниматель.
В качестве промежуточного шага к IPO в 2022 г. Dodo Brands планирует провести выпуск рублевых облигаций на Московской бирже, отмечается в сообщении компании.
На данный момент Овчинников является крупнейшим акционером Dodo Brands — у него 43% акций с голосующей долей около 70%. 15% компании принадлежит более 50 сотрудникам Dodo Brands — они получили опционы и акции в рамках опционной программы. Оставшаяся часть компании принадлежит частным инвесторам.
Первое заведение «Додо пицца» открылось в 2011 г. в Сыктывкаре. Сейчас, по собственным данным, у сети более 680 пиццерий в 14 странах, включая Россию, США, Китай и страны Европы. Это главный актив Dodo Brands. В 2020 г. выручка сети выросла на 27% в годовом выражении — до 25,7 млрд руб., сообщили в компании.