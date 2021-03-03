Основатель «Додо пиццы» заявил о планах компании выйти на IPO в 2024 году

Выход на IPO является частью глобальной стратегии компании на ближайшие три года, в рамках которой Dodo Brands намерена развивать три бренда и увеличить общую выручку, включая доходы франчайзи, до 60 млрд руб. в 2023 г., а в 2024 г. - достигнуть показателя EBITDA не менее $30 млн.