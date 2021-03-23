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«Газпром» приостановит транспортировку газа по «Силе Сибири» из-за ремонта

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Транспортировка газа по газопроводу «Сила Сибири» будет приостановлена с 1 по 7 апреля в связи с плановыми профилактическими работами, следует из сообщения в Telegram-канале «Газпрома».

«С 1 по 7 апреля включительно на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа в этот период будет приостановлена», – говорится в сообщении.

«Газпром» согласовал даты проведения работ с китайской компанией CNPC. Профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.

«Сила Сибири» – газопровод, транспортирующий газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяженность составляет около 3 тыс. км, мощность – 38 млрд куб. м в год. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области. Газопровод был запущен 2 декабря 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных