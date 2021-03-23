«Газпром» приостановит транспортировку газа по «Силе Сибири» из-за ремонта
Транспортировка газа по газопроводу «Сила Сибири» будет приостановлена с 1 по 7 апреля в связи с плановыми профилактическими работами, следует из сообщения в Telegram-канале «Газпрома».
«С 1 по 7 апреля включительно на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа в этот период будет приостановлена», – говорится в сообщении.
«Газпром» согласовал даты проведения работ с китайской компанией CNPC. Профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.
«Сила Сибири» – газопровод, транспортирующий газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Его протяженность составляет около 3 тыс. км, мощность – 38 млрд куб. м в год. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области. Газопровод был запущен 2 декабря 2019 г.