Сервисы «Яндекса» предоставят водителям и курьерам больничные и страховку
Сервисы «Яндекса» начали эксперимент по предоставлению соцгарантий, в частности, аналогов оплачиваемых больничных и страховок, водителям и курьерам, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка в партнерстве со страховой компанией «Манго» запускают пилотную программу заботы «Для своих» для прямых партнёров сервиса — самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Теперь водители и курьеры, которые сотрудничают с сервисами напрямую, смогут получить страховку от несчастных случаев и аналог «больничных», — сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что проект имеет целью «повышение социальной защищенности партнеров» при потере дохода и будет действовать по всей России.
В компании отметили, что страховые случаи, произошедшее во время выполнения заказа, полностью покрываются стандартной страховкой сервиса, а расширенная — круглосуточно, в том числе в нерабочее время. «Яндекс инвестирует 50% от стоимости страховых полисов, поэтому на этапе пилота стоимость страховки составит 270 рублей в месяц», — пояснили в пресс-службе.
Программа «больничного» составляет 800 руб. в день со второго дня болезни, до 24 тыс. руб. в месяц максимум, а выплаты от несчастных случаев — до 2 млн руб. Кроме того, при нетрудоспособности застрахованный работник может обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону. «Участие в программе «Для своих» добровольное, самозанятые и ИП смогут отказаться от оформления полиса в любой момент», — заверили в «Яндексе».
Пилотная программа соцгарантий уже доступна водителям «Яндекс.Такси» в девяти российских городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. В ближайшее время к ней подключатся партнеры «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». В «Яндексе» отметили, что подобные программы уже действуют в США, в частности, для водителей сервисов Uber и Lyft.
В марте 2020 г. «Яндекс» уже оплачивал больничные и карантины из-за заболевших родственников водителям, которые заболели коронавирусом. Для этого компания создала специальный фонд. Минимальной суммой финансовой поддержки на 14 дней больничного или карантина – была 7 тыс. руб., максимальной – 28 тыс. руб. В декабре того же года срок работы фонда был продлен до конца 2021 г. Программа помощи водителям и курьерам действует и за пределами России, в странах, где представлены соответствующие сервисы «Яндекса»: в Сербии, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Эстонии и Молдове.