«Газпром-Медиа» впервые назвал стоимость НТВ

Головная компания холдинга в марте этого года выкупила у дочерней компании ООО «Аура-Медиа» акции АО «Телекомпания НТВ» на сумму 6,95 млрд руб. В результате доля холдинга в телеканале выросла с 35,52 до 86,52%. Тем самым весь канал в марте этого года, по версии «Газпром-Медиа», был оценен в 13,6 млрд руб.