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«Газпром-Медиа» впервые назвал стоимость НТВ

Ведомости

Стоимость телеканала НТВ составляет 13,6 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность АО «Газпром-Медиа Холдинг». Холдинг впервые за 20 лет назвал стоимость канала.

Головная компания холдинга в марте этого года выкупила у дочерней компании ООО «Аура-Медиа» акции АО «Телекомпания НТВ» на сумму 6,95 млрд руб. В результате доля холдинга в телеканале выросла с 35,52 до 86,52%. Тем самым весь канал в марте этого года, по версии «Газпром-Медиа», был оценен в 13,6 млрд руб.

Представитель «Газпром-Медиа» рассказал, что сделка по покупке акций НТВ — «внутрихолдинговая техническая история с целью консолидации контрольного пакета акций одного из ключевых активов в головной компании холдинга». В пресс-службе НТВ отказались комментировать сделку.

Ранее телекомпания НТВ сообщила, что Mediascope впервые замерил аудиторию, которую собирает контент российского телеканала на YouTube. по результатам исследования, 15% москвичей старше 18 лет в среднем раз в месяц потребляли премьерный контент НТВ на YouTube на всех платформах.

Mediascope впервые замерил аудиторию российского телеканала на YouTube

Измеритель протестировал новую технологию audio watermarking

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных