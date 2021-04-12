«Газпром-Медиа» впервые назвал стоимость НТВ
Головная компания холдинга в марте этого года выкупила у дочерней компании ООО «Аура-Медиа» акции АО «Телекомпания НТВ» на сумму 6,95 млрд руб. В результате доля холдинга в телеканале выросла с 35,52 до 86,52%. Тем самым весь канал в марте этого года, по версии «Газпром-Медиа», был оценен в 13,6 млрд руб.
Представитель «Газпром-Медиа» рассказал, что сделка по покупке акций НТВ — «внутрихолдинговая техническая история с целью консолидации контрольного пакета акций одного из ключевых активов в головной компании холдинга». В пресс-службе НТВ отказались комментировать сделку.
Ранее телекомпания НТВ сообщила, что Mediascope впервые замерил аудиторию, которую собирает контент российского телеканала на YouTube. по результатам исследования, 15% москвичей старше 18 лет в среднем раз в месяц потребляли премьерный контент НТВ на YouTube на всех платформах.