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Wildberries объявил о выходе на рынок США

Ведомости

Крупнейший по обороту российский маркетплейс Wildberries запустил интернет-магазин в США, сообщили «Ведомостям» в компании. 

Как отмечается в сообщении, американским покупателям будут доступны около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тыс. брендов. Продавать товары в США Wildberries будет через собственный сайт, а доставлять товары будет с помощью местных логистических партнеров. Представитель компании отметил, что доставка будет бесплатной при заказе от 50$. 

США стали 14-й страной присутствия маркетплейса — в 2021 г. Wildberries также запустил продажи в Германии, Франции, Италии, в прошлом году онлайн-ритейле вышел на рынки Польши, Словакии, Израиля и других стран. Оборот онлайн-ритейлера на зарубежных рынках по итогам 2020 г. вырос на 95% — до до 23,7 млрд руб. Наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь. Общий оборот маркетплейса за прошлый год почти удвоился и составил 437 млрд руб. 

Как писал Bloomberg, выход Wildberries на европейские рынки приведет к прямой конкуренции с крупнейшим в мире онлайн-ритейлером Amazon. В февральском интервью Bloomberg основательница и совладелица Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что была поражена, узнав два года назад, что компания по производству парфюмерии и косметики L’Oreal – один из ведущих продавцов на Wildberries – продает на Amazon в 400 раз больше товаров. Впрочем, по ее словам, с тех пор разрыв сократился до 70 раз. 

США — родина Amazon, который был основан Джефом Безосом — богатейшим человеком в мире по версии Forbes. Его состояние издание оценивает в $177 млрд. Бакальчук же является богатейшей женщиной в России, ее состояние на 3 марта 2021 г. составляло $14,5 млрд. 

Газета Financial Times весной 2020 г. назвала Татьяну Бакальчук, бывшую преподавательницу английского языка, которая основала Wildberries в 2004 г., находясь в декретном отпуске, «аномалией» и «первой женщиной-миллиардером, добившейся всего своими силами в стране, в которой бизнесом правят мужчины».

Ранее по теме: Wildberries вышла на рынки Франции, Италии и Испании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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