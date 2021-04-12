Wildberries объявил о выходе на рынок США

Как писал Bloomberg, выход Wildberries на европейские рынки приведет к прямой конкуренции с крупнейшим в мире онлайн-ритейлером Amazon. В февральском интервью Bloomberg основательница и совладелица Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что была поражена, узнав два года назад, что компания по производству парфюмерии и косметики L’Oreal – один из ведущих продавцов на Wildberries – продает на Amazon в 400 раз больше товаров. Впрочем, по ее словам, с тех пор разрыв сократился до 70 раз.