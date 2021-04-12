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Аналитики зафиксировали снижение стоимости подсолнечного масла у производителей

Ведомости

Средние цены на подсолнечное масло у российских производителей обвалились на прошлой неделе на 4825 руб., до 113 350 руб. за тонну (с НДС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на еженедельный мониторинг «СовЭкона». Эксперты прогнозируют, что период активного роста цен на подсолнечник закончился.

«Однако снижение цен на рынке будет ограничено рекордно низкими для последних лет запасами. Цены на масло на российском рынке в ближайшие недели будут, вероятно, относительно стабильны», — приводит агентство выдержку из мониторинга.

Цены на масло снизились впервые с начала года. Ранее они быстро росли вслед за экспортными котировками, прибавив 40% с начала года. В начале апреля средняя цена достигла рекордных 118 175 рублей за тонну.

В начале апреля правительство выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям подсолнечного масла и сахара, чтобы зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 руб. соответственно. Планируется, что субсидии позволят частично компенсировать затраты на изготовление и реализацию продукции.

30 марта премьер Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

Ранее по теме: Правительство выделило 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных