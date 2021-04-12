Аналитики зафиксировали снижение стоимости подсолнечного масла у производителей

В начале апреля правительство выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям подсолнечного масла и сахара, чтобы зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 руб. соответственно. Планируется, что субсидии позволят частично компенсировать затраты на изготовление и реализацию продукции.