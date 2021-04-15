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В Госдуме заявили о планах достроить «Северный поток-2» до осени

Ведомости

Газопровод «Северный поток-2» будет достроен не позднее лета, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по энергетике, координатор нижней палаты парламента по связям с немецким бундестагом Павел Завальный.

«Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить», — сказал Завальный по итогам встречи с коллегами из бундестага. В немецком парламенте до этого заявляли, что попытки США заблокировать строительство газопровода «обречены на провал».

В начале января немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца мая текущего года. Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г. В середине апреля немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против участников проекта действует ряд американских санкций, что привело к переносу срока запуска газопровода на 2021 г.

Ранее по теме: Немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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