В Госдуме заявили о планах достроить «Северный поток-2» до осени

В начале января немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца мая текущего года. Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г. В середине апреля немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии.