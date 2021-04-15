В Госдуме заявили о планах достроить «Северный поток-2» до осени
Газопровод «Северный поток-2» будет достроен не позднее лета, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по энергетике, координатор нижней палаты парламента по связям с немецким бундестагом Павел Завальный.
«Все идет к тому, что мы не позднее лета должны все работы закончить», — сказал Завальный по итогам встречи с коллегами из бундестага. В немецком парламенте до этого заявляли, что попытки США заблокировать строительство газопровода «обречены на провал».
В начале января немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» до конца мая текущего года. Nord Stream 2 AG подала заявку на продление разрешения на прокладку трубопровода в июле 2020 г. Само разрешение было выдано в 2018 г. В середине апреля немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому». Против участников проекта действует ряд американских санкций, что привело к переносу срока запуска газопровода на 2021 г.