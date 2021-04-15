Мишустин распорядился вернуть деньги туристам за аннулированные туры

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе. Отмечается, что деньги должны быть возвращены из средств фонда персональной ответственности туроператора.