Мишустин распорядился вернуть деньги туристам за аннулированные туры
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денежных средств российским туристам за аннулированные путевки по договорам, заключенным до 31 марта 2020 г. включительно. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе. Отмечается, что деньги должны быть возвращены из средств фонда персональной ответственности туроператора.
Документ также устанавливает размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год — один рубль. Исключения составляют туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение.
Ранее Ростуризм предложил сократить отчисления турфирм до 1 рубля в год из-за пандемии. Как сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова, общий оборот туристической отрасли России по итогам 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежного авиасообщения составит 1,6 трлн руб. или 40% от оборота 2019 г.
12 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Позже правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма.