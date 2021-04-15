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Мишустин распорядился вернуть деньги туристам за аннулированные туры

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возврате денежных средств российским туристам за аннулированные путевки по договорам, заключенным до 31 марта 2020 г. включительно. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно», — говорится в документе. Отмечается, что деньги должны быть возвращены из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Документ также устанавливает размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на 2021 год — один рубль. Исключения составляют туроператоры или юрлица, которые ранее не осуществляли туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, но вступили в объединение.

Ранее Ростуризм предложил сократить отчисления турфирм до 1 рубля в год из-за пандемии. Как сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова, общий оборот туристической отрасли России по итогам 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежного авиасообщения составит 1,6 трлн руб. или 40% от оборота 2019 г. 

12 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Позже правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма.

Ранее по теме: Ростуризм предложил сократить отчисления турфирм до 1 рубля в год из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных