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БКС дал прогноз по росту стоимости акций «Роснефти» на 15-20%

Ведомости

Акции «Роснефти» могут подорожать в долгосрочной перспективе на 15-20%, говорится в отчете БКС «Роснефть. Покупатели проявили силу».

«Сформированное движение (котировок акций компании. — прим.) достигло среднесрочных целей роста в области 548–560. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650», — указано в обзоре. Сейчас акции компании торгуются на уровне около 540 руб. за ценную бумагу и, по мнению аналитиков БКС, в ближайшие дни котировки могут вырасти до 548-552 руб. за бумагу.

Как поясняют аналитики БКС, «Роснефть» — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки «Роснефти» поднимались на 69%.

В начале апреля аналитики Газпромбанка повысили целевую стоимость акций «Роснефти» почти на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Банк указывал, что акции «Роснефти» с начала года подорожали на 30% и обладают существенным потенциалом роста стоимости в связи с реализацией проекта «Восток Ойл».

Появление информации о проекте «Восток Ойл» привело к притоку инвесторов в акции «Роснефти», заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в ходе февральской встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Проект “Восток Ойл” не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 г., когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», — сказал Сечин.

По данным Bloomberg, с начала 2020 г. по настоящее время ряд крупнейших фондов нарастили свои позиции в капитале компании почти на $150 млн. Речь идет о таких инвесторах, как Capital Group (+10% по количеству акций), Deutsche Bank (+44%), Fidelity (+24%), WisdomTree (+69%) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных