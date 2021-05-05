БКС дал прогноз по росту стоимости акций «Роснефти» на 15-20%
«Сформированное движение (котировок акций компании. — прим.) достигло среднесрочных целей роста в области 548–560. Еще остается глобальная цель роста на уровне 620–650», — указано в обзоре. Сейчас акции компании торгуются на уровне около 540 руб. за ценную бумагу и, по мнению аналитиков БКС, в ближайшие дни котировки могут вырасти до 548-552 руб. за бумагу.
Как поясняют аналитики БКС, «Роснефть» — первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки «Роснефти» поднимались на 69%.
В начале апреля аналитики Газпромбанка повысили целевую стоимость акций «Роснефти» почти на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Банк указывал, что акции «Роснефти» с начала года подорожали на 30% и обладают существенным потенциалом роста стоимости в связи с реализацией проекта «Восток Ойл».
Появление информации о проекте «Восток Ойл» привело к притоку инвесторов в акции «Роснефти», заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в ходе февральской встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Проект “Восток Ойл” не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 г., когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», — сказал Сечин.
По данным Bloomberg, с начала 2020 г. по настоящее время ряд крупнейших фондов нарастили свои позиции в капитале компании почти на $150 млн. Речь идет о таких инвесторах, как Capital Group (+10% по количеству акций), Deutsche Bank (+44%), Fidelity (+24%), WisdomTree (+69%) и др.