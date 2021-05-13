Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадности бизнеса

«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью. Хорошо, давайте тогда и ЦБ [будет] в той же лодке. Дело не в щедрости или в жадности... Долговой рынок отсутствует... Банкам выгоднее нас обложить обеспечительными мерами и ковенантами до трусов. У нас самая кабальная система из существующих в мире. Я не говорю, что надо терзать банки, давайте создадим альтернативу», — сказал Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина.