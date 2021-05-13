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Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадности бизнеса

Ведомости

Совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина о жадности российских предпринимателей, передает Forbes. По его словам, «всегда проще» нагружать бизнес новыми расходами. 

«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью. Хорошо, давайте тогда и ЦБ [будет] в той же лодке. Дело не в щедрости или в жадности... Долговой рынок отсутствует... Банкам выгоднее нас обложить обеспечительными мерами и ковенантами до трусов. У нас самая кабальная система из существующих в мире. Я не говорю, что надо терзать банки, давайте создадим альтернативу», — сказал Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина. 

12 мая Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что одной из причин роста цен на продукты стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. По его мнению, предприниматели, не желая упускать выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. «Хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», — заявил Мишустин.  

Он не исключил введения прогрессивной ставки налога на прибыль для компаний, которые выводят ее за рубеж. «Та самая жадность может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия и где работают эти люди», — заявил он. 

Дерипаска при этом отметил, что теперь необходимо узнать какой следующий шаг предпримет правительство: «Очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения... Всегда проще делить доходы, когда очень тяжело, нагружать бизнес расходами. Они правильные вещи говорят: «Мы видим у вас доходы. Ваш план?» Хорошо, тогда надо сесть и обсудить планы, мы же не против. Это здоровая мысль», — отметил бизнесмен. 

Ранее по теме: Михаил Мишустин призвал бизнес обуздать жадность

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных