Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадности бизнеса
Совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина о жадности российских предпринимателей, передает Forbes. По его словам, «всегда проще» нагружать бизнес новыми расходами.
«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью. Хорошо, давайте тогда и ЦБ [будет] в той же лодке. Дело не в щедрости или в жадности... Долговой рынок отсутствует... Банкам выгоднее нас обложить обеспечительными мерами и ковенантами до трусов. У нас самая кабальная система из существующих в мире. Я не говорю, что надо терзать банки, давайте создадим альтернативу», — сказал Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина.
12 мая Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что одной из причин роста цен на продукты стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. По его мнению, предприниматели, не желая упускать выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. «Хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», — заявил Мишустин.
Он не исключил введения прогрессивной ставки налога на прибыль для компаний, которые выводят ее за рубеж. «Та самая жадность может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны там, где работают эти предприятия и где работают эти люди», — заявил он.
Дерипаска при этом отметил, что теперь необходимо узнать какой следующий шаг предпримет правительство: «Очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения... Всегда проще делить доходы, когда очень тяжело, нагружать бизнес расходами. Они правильные вещи говорят: «Мы видим у вас доходы. Ваш план?» Хорошо, тогда надо сесть и обсудить планы, мы же не против. Это здоровая мысль», — отметил бизнесмен.