Суд перевел под домашний арест бизнесмена Бойко-Великого

Следствие полагает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, по делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.