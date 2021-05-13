Суд перевел под домашний арест бизнесмена Бойко-Великого
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бизнесмена Василия Бойко-Великого. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена и подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда. Его обвиняют в растрате средств банка «Кредит-экспресс».
«13 мая 2021 года Московский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Бойко-Великого В.В. Сроком до 19 июля 2021 года», — сообщили в Мосгорсуде.
«Вот только что мы Василия Вадимовича (Бойко-Великого — прим.ред.) встретили (из суда — прим.ред.) и повезем домой», — рассказал представитель.
Бойко-Великий провел в СИЗО около двух лет. Его задержали 19 июня 2019 г., на следующий день его арестовали по обвинению в растрате средств банка «Кредит-экспресс» (ч.4 ст.160 УК РФ).
Следствие полагает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, по делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».
Сам Бойко-Великий отверг обвинения. Представитель агрохолдинга «Русское молоко», которым владеет бизнесмен, назвал дело заказным и связал его с общественной деятельностью и гражданской позицией предпринимателя.
В июне 2019 г. Бойко-Великий попросил уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова обратить внимание на расследование дела против него и поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения