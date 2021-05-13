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Правительство выделит туроператорам 1 млрд рублей за вывоз россиян из Турции

Ведомости

Правительство выделит порядка 1 млрд руб. в качестве компенсации туроператорам за вывоз российских туристов из Турции и Танзании. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тыс. человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 млрд рублей для компенсации их затрат», — сказал Мишустин (цитата по ТАСС). 

Премьер также пообещал, что кабмин выделит материальную поддержку тем туроператорам, которые организуют внутренние чартерные программы по России. 

«Направим 1,2 млрд рублей на возмещение половины расходов на такие перевозки по направлениям, перечень которых определит Ростуризм», — сказал он.

В мае Мишутин сообщил, что правительство выделит 5 млрд руб. на программу кешбэка на путевки в детские лагеря отдыха. По его словам, до конца года кешбэк смогут получить более 370 тыс. человек. Ранее Ростуризм разработал проект постановления правительства, согласно которому программа возврата 50% стоимости путевки в детский лагерь пройдет до 15 сентября 2021 г. Для получения кешбэка нужно оплатить путевку картой «Мир». Размер выплаты составит половину стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.

Ранее по теме: Мишустин выступил против ограничений на выезд россиян за границу на отдых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных