Правительство выделит туроператорам 1 млрд рублей за вывоз россиян из Турции

В мае Мишутин сообщил, что правительство выделит 5 млрд руб. на программу кешбэка на путевки в детские лагеря отдыха. По его словам, до конца года кешбэк смогут получить более 370 тыс. человек. Ранее Ростуризм разработал проект постановления правительства, согласно которому программа возврата 50% стоимости путевки в детский лагерь пройдет до 15 сентября 2021 г. Для получения кешбэка нужно оплатить путевку картой «Мир». Размер выплаты составит половину стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.