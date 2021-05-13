Правительство выделит туроператорам 1 млрд рублей за вывоз россиян из Турции
Правительство выделит порядка 1 млрд руб. в качестве компенсации туроператорам за вывоз российских туристов из Турции и Танзании. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших сограждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тыс. человек. Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 млрд рублей для компенсации их затрат», — сказал Мишустин (цитата по ТАСС).
Премьер также пообещал, что кабмин выделит материальную поддержку тем туроператорам, которые организуют внутренние чартерные программы по России.
«Направим 1,2 млрд рублей на возмещение половины расходов на такие перевозки по направлениям, перечень которых определит Ростуризм», — сказал он.
В мае Мишутин сообщил, что правительство выделит 5 млрд руб. на программу кешбэка на путевки в детские лагеря отдыха. По его словам, до конца года кешбэк смогут получить более 370 тыс. человек. Ранее Ростуризм разработал проект постановления правительства, согласно которому программа возврата 50% стоимости путевки в детский лагерь пройдет до 15 сентября 2021 г. Для получения кешбэка нужно оплатить путевку картой «Мир». Размер выплаты составит половину стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.