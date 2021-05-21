«Союзмолоко» выступил за запрет понятия «растительное молоко» в кофейнях

Глава союза пояснил, что сначала обратился именно к «Монэкс трейдинг», так как это одна из международных компаний, обычно строго соблюдающих законы. В целом в России на данный момент действуют около 120 кофеен Starbucks, основное число которых расположено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В «Союзмолоке» надеются, что если «Монэкс трейдинг» исполнит требование, остальные участники рынка возьмут с компании пример. По данным «Коммерсанта», инициативу поддерживают в Danone.