«Союзмолоко» выступил за запрет понятия «растительное молоко» в кофейнях
Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов направил обращение «Монэкс трейдинг», которая развивает сеть кофеен Starbucks в России, с просьбой пересмотреть меню и перестать называть в нем растительные и соевые напитки молоком, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.
«Растительные напитки — интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель», — пояснил Белов.
Он добавил, что молоко — это продукт «секреции молочных желез сельскохозяйственных животных без каких-либо добавлений», так что термины вроде «растительное молоко», «соевое молоко» и «миндальное молоко» вводят потребителей в заблуждение. «Союзмолоко» выступает против использования «позитивного имиджа молока» для продвижения других товаров.
Кроме того, подобная подмена понятий противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» от октября 2013 г., указал Белов. Он попросил «Монэкс трейдинг» привести меню в Starbucks в соответствие с российским законодательством.
Глава союза пояснил, что сначала обратился именно к «Монэкс трейдинг», так как это одна из международных компаний, обычно строго соблюдающих законы. В целом в России на данный момент действуют около 120 кофеен Starbucks, основное число которых расположено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В «Союзмолоке» надеются, что если «Монэкс трейдинг» исполнит требование, остальные участники рынка возьмут с компании пример. По данным «Коммерсанта», инициативу поддерживают в Danone.
При этом эксперты, опрошенные изданием, заявили, что Starbucks не нарушает закон, поскольку продает растительные заменители молока лишь в качестве компонента, а не как самостоятельный продукт. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев выразил мнение, что максимум, что сделают кофейни , — начнут писать слово «молоко» в кавычках. Он добавил, что потребитель вряд ли перепутает растительные аналоги с натуральным молоком. Такой термин лишь указывает на характеристики продукта, пояснил эксперт.