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«Союзмолоко» выступил за запрет понятия «растительное молоко» в кофейнях

Ведомости

Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов направил обращение «Монэкс трейдинг», которая развивает сеть кофеен Starbucks в России, с просьбой пересмотреть меню и перестать называть в нем растительные и соевые напитки молоком, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

«Растительные напитки — интересный и растущий сегмент, но это принципиально иная категория, что должен четко понимать покупатель», — пояснил Белов.

Он добавил, что молоко — это продукт «секреции молочных желез сельскохозяйственных животных без каких-либо добавлений», так что термины вроде «растительное молоко», «соевое молоко» и «миндальное молоко» вводят потребителей в заблуждение. «Союзмолоко» выступает против использования «позитивного имиджа молока» для продвижения других товаров.

Кроме того, подобная подмена понятий противоречит техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» от октября 2013 г., указал Белов. Он попросил «Монэкс трейдинг» привести меню в Starbucks в соответствие с российским законодательством.

Глава союза пояснил, что сначала обратился именно к «Монэкс трейдинг», так как это одна из международных компаний, обычно строго соблюдающих законы. В целом в России на данный момент действуют около 120 кофеен Starbucks, основное число которых расположено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В «Союзмолоке» надеются, что если «Монэкс трейдинг» исполнит требование, остальные участники рынка возьмут с компании пример. По данным «Коммерсанта», инициативу поддерживают в Danone.

При этом эксперты, опрошенные изданием, заявили, что Starbucks не нарушает закон, поскольку продает растительные заменители молока лишь в качестве компонента, а не как самостоятельный продукт. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев выразил мнение, что максимум, что сделают кофейни , — начнут писать слово «молоко» в кавычках. Он добавил, что потребитель вряд ли перепутает растительные аналоги с натуральным молоком. Такой термин лишь указывает на характеристики продукта, пояснил эксперт.

Ранее по теме: В России производство молока подорожало на 18%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных