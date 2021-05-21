Фонд ОАЭ приобрел пакет акций девелопера Etalon Group
Фонд Mubadala Investment Company (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) приобрел пакет акций в размере 6,28% от капитала Etalon Group, сообщает пресс-служба компания.
«Фонд Mubadala Investment Company уведомил компанию о приобретении пакета акций, составляющего 6,28% от капитала группы «Эталон», что соответствует 24,1 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) и превышает порог в 5% голосующих акций», — говорится в сообщении.
Глобальные депозитарные расписки Etalon Group под единым тикером ETLN обращаются на основном рынке Лондонской фондовой биржи с 20 апреля 2011 г., а также включены в котировальный список первого уровня на Московской Бирже с 31 января 2020 г., добавили в Etalon Group.
В апреле текущего года Etalon Group сообщила, что девелопер планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии. Цена размещения составляет $1,7 за бумагу: в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 апреля).