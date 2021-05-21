Фонд ОАЭ приобрел пакет акций девелопера Etalon Group

В апреле текущего года Etalon Group сообщила, что девелопер планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии. Цена размещения составляет $1,7 за бумагу: в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 апреля).