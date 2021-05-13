Альфа-банк приобретет до 20% девелопера Etalon Group

Альфа-банк приобретет до 20% девелопера Etalon GroupСделка подразумевает право действующих акционеров девелопера на обратный выкуп
Альфа-банк заключил соглашение с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о приобретении до 20% в девелоперской компании Etalon Group. Об этом сообщает пресс-служба «Системы».
Сделка структурируется в виде беспоставочного свопа на срок 30 месяцев без возникновения права голоса банка по этим акциям. Одновременно с соглашением о свопе, Capgrowth («дочка» АФК «Система» и крупнейший акционер Etalon Group) заключила сделку с Альфа-банком об «опционе колл», который дает право, но не обязанность выкупить пакет. В случае невыкупа Альфа-банк сможет продать пакет третьим лицам, пояснил «Ведомостям» представитель «Системы».
Источник в Альфа-банке пояснил «Ведомостям», что сделка по покупке ГДР Etalon Group не является для банка инвестиционной. «Это структурная клиентская сделка — ГДР Etalon Group банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с AФК "Система"», — рассказал собеседник.
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) девелопера, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже, будут выкуплены Альфа-банком как у Capgrowth, так и в ходе допэмиссии, которая проходит сегодня, 13 мая.
26 апреля Etalon Group сообщила, что планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн ГДР, что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии. Цена размещения – $1,7 за бумагу. Это значит, что в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 13 мая).
Capgrowth сегодня в ходе SPO выкупила ещё 22,6 млн новых выпущенных акций Etalon Group по цене $1,7 за бумагу, что пропорционально прежней доле Capgrowth в капитале девелопера — 25,6%. Таким образом, сумма сделки по выкупу акций девелопера компанией Capgrowth составит порядка $38,5 млн.
«SPO позволит Etalon Group продолжить свое поступательное развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге, выхода на новые региональные рынки, существенно нарастить объем продаж и обеспечить увеличение маржинальности и доходности девелоперских проектов», — рассказал «Ведомостям» представитель «Системы». Привлеченные средства планируется направить на расширение земельного банка Etalon Group в Москве и Санкт-Петербурге, комментировал ранее размещение гендиректор девелопера Геннадий Щербина.
После сообщения об участии «дочки» АФК «Системы» в SPO, стоимость акций Etalon Group в ходе торгов на Московской бирже выросла на 3,8% по сравнению с ценой закрытия торгов предыдущей торговой сессии — до 126,26 руб.
Etalon Group – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Общий портфель компании составляет 2,8 млн кв. м. Выручка группы по итогам 2020 г. составила 78,7 млрд руб. Etalon Group провела IPO еще в 2011 г., тогда девелопер смог привлечь около $500 млн, еще $75 млн получили его владельцы. Сейчас крупнейший акционер группы – АФК «Система», которой принадлежит 25,6% ее акций. Среди миноритариев – фонд Baring Vostok и Prosperity Capital Management.