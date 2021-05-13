Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Альфа-банк приобретет до 20% девелопера Etalon Group

Сделка подразумевает право действующих акционеров  девелопера на обратный выкуп
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Альфа-банк заключил соглашение с АФК «Система» Владимира Евтушенкова о приобретении до 20% в девелоперской компании Etalon Group. Об этом сообщает пресс-служба «Системы». 

Сделка структурируется в виде беспоставочного свопа на срок 30 месяцев без возникновения права голоса банка по этим акциям. Одновременно с соглашением о свопе, Capgrowth («дочка» АФК «Система» и крупнейший акционер Etalon Group) заключила сделку с Альфа-банком об «опционе колл», который дает право, но не обязанность выкупить пакет. В случае невыкупа Альфа-банк сможет продать пакет третьим лицам, пояснил «Ведомостям» представитель «Системы». 

Источник в Альфа-банке пояснил «Ведомостям», что сделка по покупке ГДР Etalon Group не является для банка инвестиционной. «Это структурная клиентская сделка —  ГДР Etalon Group банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с AФК "Система"», — рассказал собеседник. 

Etalon Group планирует привлечь более $150 млн в ходе допразмещения акций

Деньги она потратит на покупку около 1 млн кв. м жилых проектов

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) девелопера, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже, будут выкуплены Альфа-банком как у Capgrowth, так и в ходе допэмиссии, которая проходит сегодня, 13 мая. 

26 апреля Etalon Group сообщила, что планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн ГДР, что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии. Цена размещения – $1,7 за бумагу. Это значит, что в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,1 млрд руб. по курсу ЦБ на 13 мая). 

Capgrowth сегодня в ходе SPO выкупила ещё 22,6 млн новых выпущенных акций Etalon Group по цене $1,7 за бумагу, что пропорционально прежней доле Capgrowth в капитале девелопера — 25,6%. Таким образом, сумма сделки по выкупу акций девелопера компанией Capgrowth составит порядка $38,5 млн. 

«SPO позволит Etalon Group продолжить свое поступательное развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге, выхода на новые региональные рынки, существенно нарастить объем продаж и обеспечить увеличение маржинальности и доходности девелоперских проектов», — рассказал «Ведомостям» представитель «Системы». Привлеченные средства планируется направить на расширение земельного банка Etalon Group в Москве и Санкт-Петербурге, комментировал ранее размещение гендиректор девелопера Геннадий Щербина. 

После сообщения об участии «дочки» АФК «Системы» в SPO, стоимость акций Etalon Group в ходе торгов на Московской бирже выросла на 3,8% по сравнению с ценой закрытия торгов предыдущей торговой сессии — до 126,26 руб. 

Etalon Group – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Общий портфель компании составляет 2,8 млн кв. м. Выручка группы по итогам 2020 г. составила 78,7 млрд руб. Etalon Group провела IPO еще в 2011 г., тогда девелопер смог привлечь около $500 млн, еще $75 млн получили его владельцы. Сейчас крупнейший акционер группы – АФК «Система», которой принадлежит 25,6% ее акций. Среди миноритариев – фонд Baring Vostok и Prosperity Capital Management. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных