Альфа-банк приобретет до 20% девелопера Etalon Group

Etalon Group – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Общий портфель компании составляет 2,8 млн кв. м. Выручка группы по итогам 2020 г. составила 78,7 млрд руб. Etalon Group провела IPO еще в 2011 г., тогда девелопер смог привлечь около $500 млн, еще $75 млн получили его владельцы. Сейчас крупнейший акционер группы – АФК «Система», которой принадлежит 25,6% ее акций. Среди миноритариев – фонд Baring Vostok и Prosperity Capital Management.