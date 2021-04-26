Etalon Group планирует привлечь более $150 млн в ходе допразмещения акций

Девелопер Etalon Group планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии, следует из ее сообщения. Цена размещения – $1,7 за бумагу. Это значит, что в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 апреля). Девелопер уже начал собирать заявки на приобретение GDR от инвесторов, срок окончания сбора заявок – середина мая.