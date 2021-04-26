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Etalon Group планирует привлечь более $150 млн в ходе допразмещения акций

Деньги она потратит на покупку около 1 млн кв. м жилых проектов
Антон Филатов Дарья Молоткова
Средства пойдут на покупку жилых проектов, в основном в Санкт-Петербурге /«Эталон»

Девелопер Etalon Group планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии, следует из ее сообщения. Цена размещения – $1,7 за бумагу. Это значит, что в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 апреля). Девелопер уже начал собирать заявки на приобретение GDR от инвесторов, срок окончания сбора заявок – середина мая.

Привлеченные средства планируется направить на расширение земельного банка Etalon Group, в основном в Санкт-Петербурге, говорит гендиректор девелопера Геннадий Щербина. Такое решение он объясняет тем, что «инвестиционный портфель группы в этом регионе себя исчерпал», тогда как в Москве у компании сейчас большое количество проектов на разных стадиях развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных