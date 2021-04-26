Etalon Group планирует привлечь более $150 млн в ходе допразмещения акций

Etalon Group планирует привлечь более $150 млн в ходе допразмещения акцийДеньги она потратит на покупку около 1 млн кв. м жилых проектов
Девелопер Etalon Group планирует продать на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет 30% общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии, следует из ее сообщения. Цена размещения – $1,7 за бумагу. Это значит, что в ходе сделки компания может привлечь более $150 млн (11,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 апреля). Девелопер уже начал собирать заявки на приобретение GDR от инвесторов, срок окончания сбора заявок – середина мая.
Привлеченные средства планируется направить на расширение земельного банка Etalon Group, в основном в Санкт-Петербурге, говорит гендиректор девелопера Геннадий Щербина. Такое решение он объясняет тем, что «инвестиционный портфель группы в этом регионе себя исчерпал», тогда как в Москве у компании сейчас большое количество проектов на разных стадиях развития.