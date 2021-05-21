Страны G20 хотят облегчить патентирование лекарств
Страны Группы двадцати (G20) выступили в пользу упрощения процедуры передачи патентов на лекарственные средства, следует из Римской декларации, принятой по итогам встречи, которая прошла в формате видеоконференции.
«Обязуемся облегчать обмен информацией, передачу соглашений по патентному праву, а также передачу технологий и знаний на добровольной основе и на основании действующих многосторонних соглашений», — приводит ТАСС выдержку из документа.
Участники мероприятия признали, что «интеллектуальная собственность может быть дополнительным импульсом к технологическому развитию», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что в июне ЕС предложит Всемирной торговой организации (ВТО) «третий путь», который предполагает «лучшие коммерческие условия, поддержку и наращивание производства, а также особое использование лицензий в кризисные времена».
Ранее сообщалось, что саммит G20 состоится 21 мая в Риме. На нем планировалось обсудить борьбу с пандемией коронавируса в мире, а также работу различных институтов и структур и прочие инициативы в области здравоохранения. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в саммите, так как участвует в заседании Высшего евразийского экономического совета. Путин принимал участие в саммите G20 в ноябре прошлого года.