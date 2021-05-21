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Страны G20 хотят облегчить патентирование лекарств

Ведомости

Страны Группы двадцати (G20) выступили в пользу упрощения процедуры передачи патентов на лекарственные средства, следует из Римской декларации, принятой по итогам встречи, которая прошла в формате видеоконференции.

«Обязуемся облегчать обмен информацией, передачу соглашений по патентному праву, а также передачу технологий и знаний на добровольной основе и на основании действующих многосторонних соглашений», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Участники мероприятия признали, что «интеллектуальная собственность может быть дополнительным импульсом к технологическому развитию», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что в июне ЕС предложит Всемирной торговой организации (ВТО) «третий путь», который предполагает «лучшие коммерческие условия, поддержку и наращивание производства, а также особое использование лицензий в кризисные времена».

Ранее сообщалось, что саммит G20 состоится 21 мая в Риме. На нем планировалось обсудить борьбу с пандемией коронавируса в мире, а также работу различных институтов и структур и прочие инициативы в области здравоохранения. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в саммите, так как участвует в заседании Высшего евразийского экономического совета. Путин принимал участие в саммите G20 в ноябре прошлого года.

Ранее по теме: Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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