Страны G20 хотят облегчить патентирование лекарств

Ранее сообщалось, что саммит G20 состоится 21 мая в Риме. На нем планировалось обсудить борьбу с пандемией коронавируса в мире, а также работу различных институтов и структур и прочие инициативы в области здравоохранения. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в саммите, так как участвует в заседании Высшего евразийского экономического совета. Путин принимал участие в саммите G20 в ноябре прошлого года.