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Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению

Ведомости

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в Глобальном саммите по здравоохранению (World Health Summit) в Италии, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, президент Путин участвовать не будет, не планируется его участие. У президента завтра будет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Саммит G20 состоится 21 мая в Риме. В ходе него представители государств, входящих в «двадцатку», обсудят борьбу с пандемией коронавируса в мире, а также работу различных институтов и структур и прочие инициативы в области здравоохранения.

Путин принял участие в саммите G20 в ноябре прошлого года. Тогда он заявил, в частности, о готовности России предоставить отечественные вакцины от коронавируса другим государствам. Кроме того, президент выразил мнение, что мировое сообщество должно задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки для обеспечения населения Земли надежной защитой.

Ранее по теме: Путин: Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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