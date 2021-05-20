Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению
Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в Глобальном саммите по здравоохранению (World Health Summit) в Италии, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, президент Путин участвовать не будет, не планируется его участие. У президента завтра будет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Саммит G20 состоится 21 мая в Риме. В ходе него представители государств, входящих в «двадцатку», обсудят борьбу с пандемией коронавируса в мире, а также работу различных институтов и структур и прочие инициативы в области здравоохранения.
Путин принял участие в саммите G20 в ноябре прошлого года. Тогда он заявил, в частности, о готовности России предоставить отечественные вакцины от коронавируса другим государствам. Кроме того, президент выразил мнение, что мировое сообщество должно задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки для обеспечения населения Земли надежной защитой.