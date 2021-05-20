Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению

Путин принял участие в саммите G20 в ноябре прошлого года. Тогда он заявил, в частности, о готовности России предоставить отечественные вакцины от коронавируса другим государствам. Кроме того, президент выразил мнение, что мировое сообщество должно задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки для обеспечения населения Земли надежной защитой.