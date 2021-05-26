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Роскомнадзор за год заблокировал 500 тыс. материалов с деструктивной информацией

Ведомости

Роскомнадзор в 2020 г. заблокировал почти 500 тыс. материалов с деструктивной информацией, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Мы удалили и заблокировали в прошлом году почти 500 тыс. опасных для граждан России материалов. Задумайтесь, полмиллиона опасных для граждан России материалов», — цитирует ТАСС Субботина.

По его словам, среди заблокированных материалов есть произведенные для информационно-пропагандистской поддержки экстремистских и террористических организаций, контент с порнографическим изображением несовершеннолетних, а также с информацией о способах совершения самоубийства и прямыми призывами к нему.

В прошлом году общее количество жалоб граждан на противоправный контент выросло в 16 раз по сравнению с 2013 г., добавил Субботин, уточнив, что на конец прошлого года общее количество жалоб составило более 2,5 млн сообщений.

Ранее Роскомнадзор заявил о возможности замедления трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента.

Ранее по теме: Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных