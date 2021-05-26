Роскомнадзор за год заблокировал 500 тыс. материалов с деструктивной информацией
Роскомнадзор в 2020 г. заблокировал почти 500 тыс. материалов с деструктивной информацией, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин на итоговом заседании коллегии ведомства.
«Мы удалили и заблокировали в прошлом году почти 500 тыс. опасных для граждан России материалов. Задумайтесь, полмиллиона опасных для граждан России материалов», — цитирует ТАСС Субботина.
По его словам, среди заблокированных материалов есть произведенные для информационно-пропагандистской поддержки экстремистских и террористических организаций, контент с порнографическим изображением несовершеннолетних, а также с информацией о способах совершения самоубийства и прямыми призывами к нему.
В прошлом году общее количество жалоб граждан на противоправный контент выросло в 16 раз по сравнению с 2013 г., добавил Субботин, уточнив, что на конец прошлого года общее количество жалоб составило более 2,5 млн сообщений.
Ранее Роскомнадзор заявил о возможности замедления трафика Facebook и Youtube в России в случае, если площадки не примут меры по удалению запрещенного в стране контента.