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В бундестаге выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»

Ведомости

Берлин сделал все для запуска «Северного потока — 2», заявил руководитель комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст.

«Я твердо верю, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен. Наше правительство и правительство земли Мекленбург — Передняя Померания сделали все возможное для этого. На уровне бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США», — приводит «РИА Новости» слова Эрнста.

Ранее президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2, потому что проект почти завершен и такой шаг повредил бы отношениям США и Европы.

США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны, выступала за окончание работ по строительству газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году.

Ранее по теме: Байден объяснил отказ США от новых санкций против «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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