В бундестаге выразили уверенность в завершении строительства «Северного потока — 2»
Берлин сделал все для запуска «Северного потока — 2», заявил руководитель комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст.
«Я твердо верю, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен. Наше правительство и правительство земли Мекленбург — Передняя Померания сделали все возможное для этого. На уровне бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США», — приводит «РИА Новости» слова Эрнста.
Ранее президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2, потому что проект почти завершен и такой шаг повредил бы отношениям США и Европы.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны, выступала за окончание работ по строительству газопровода.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году.