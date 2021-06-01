Чемезов предложил сменить название самолета Sukhoi Superjet
«Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?», — сказал Чемезов, сообщив, что вместе с созданием новой модификации лайнера (Sukhoi Superjet New) необходимо изменить и название серии.
«Считаю, что название надо менять. Может быть, объявим всероссийский конкурс», — сказал глава «Ростеха», отметив, что в самой госкорпорации вариантов для нового имени лайнера пока не имеют.
О необходимости провести ребрендинг Sukhoi Superjet Чемезов уже заявлял два года назад на фоне информации о технических проблемах самолета, а также после катастрофы в «Шереметьево» в мае 2019 г., жертвами которой стал 41 человек.
SSJ100 создавался с начала 2000-х, в 2011 г. был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании. До 2014 г. он преподносился как продукт глубокой международной интеграции отечественного авиапрома с глобальными поставщиками авиакомпонентов. Уровень импортных комплектующих SSJ100 составляет около 70%. В 2018 г. было принято решение заняться импортозамещением «Суперджета» на фоне того, что из-за санкций и низкого спроса производство основной версии так и не вышло на планировавшиеся объемы.
К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – импортозамещенную версию ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, разработанного российским авиапромом