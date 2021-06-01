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Чемезов предложил сменить название самолета Sukhoi Superjet

Ведомости

Ситуация, когда самолет российского производства Sukhoi Superjet называется по-английски, не является нормальной, поэтому следует провести всероссийское голосование по переименованию лайнера. Об этом в интервью РБК заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?», — сказал Чемезов, сообщив, что вместе с созданием новой модификации лайнера (Sukhoi Superjet New) необходимо изменить и название серии.

«Считаю, что название надо менять. Может быть, объявим всероссийский конкурс», — сказал глава «Ростеха», отметив, что в самой госкорпорации вариантов для нового имени лайнера пока не имеют.

О необходимости провести ребрендинг Sukhoi Superjet Чемезов уже заявлял два года назад на фоне информации о технических проблемах самолета, а также после катастрофы в «Шереметьево» в мае 2019 г., жертвами которой стал 41 человек.

SSJ100 создавался с начала 2000-х, в 2011 г. был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании. До 2014 г. он преподносился как продукт глубокой международной интеграции отечественного авиапрома с глобальными поставщиками авиакомпонентов. Уровень импортных комплектующих SSJ100 составляет около 70%. В 2018 г. было принято решение заняться импортозамещением «Суперджета» на фоне того, что из-за санкций и низкого спроса производство основной версии так и не вышло на планировавшиеся объемы.

К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – импортозамещенную версию ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, разработанного российским авиапромом

Ранее по теме: «Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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