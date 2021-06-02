Правительство разрешило несетевым аптекам продавать лекарства в интернете

Также в правила внесено положение, что цены на лекарства при продаже в интернете не должны быть выше цен в самой аптеке. Аптеки будут сами нести ответственность за условия хранения и качество лекарств, даже если препараты были куплены на маркетплейсе и доставлены курьерскими компаниями.