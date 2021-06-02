Правительство разрешило несетевым аптекам продавать лекарства в интернете
Несетевые аптеки смогут дистанционно продавать лекарства с помощью маркетплейсов с 1 сентября, сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отменяется требование к продавцам лекарств в интернете иметь десять аптек на территории России и собственный сайт.
Также в правила внесено положение, что цены на лекарства при продаже в интернете не должны быть выше цен в самой аптеке. Аптеки будут сами нести ответственность за условия хранения и качество лекарств, даже если препараты были куплены на маркетплейсе и доставлены курьерскими компаниями.
Правительство утвердило правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами в мае 2020 г. Продавать препараты в интернете могут организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора.