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Правительство разрешило несетевым аптекам продавать лекарства в интернете

Ведомости

Несетевые аптеки смогут дистанционно продавать лекарства с помощью маркетплейсов с 1 сентября, сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому отменяется требование к продавцам лекарств в интернете иметь десять аптек на территории России и собственный сайт.

Также в правила внесено положение, что цены на лекарства при продаже в интернете не должны быть выше цен в самой аптеке. Аптеки будут сами нести ответственность за условия хранения и качество лекарств, даже если препараты были куплены на маркетплейсе и доставлены курьерскими компаниями.

Правительство утвердило правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами в мае 2020 г. Продавать препараты в интернете могут организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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