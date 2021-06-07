Ozon и «Кортрос» запустили продажу квартир через маркетплейс

Ozon и «Кортрос» создали карточки товаров, оптимизированные для приобретения жилья. Они включают в себя видеообзоры квартир, панорамные снимки и схемы планировки. При оформлении брони клиенты смогут связаться с застройщиком в онлайн-чате в карточке товара. При этом 25% от стоимости бронирования покупатель получит как кешбэк в виде баллов Ozon, которые сможет потратить на покупку иных товаров в маркетплейсе.