Ozon и «Кортрос» запустили продажу квартир через маркетплейс
Ozon запустил витрину с квартирами от группы компаний «Кортрос» на маркетплейсе «Ozon Услуги», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. На первом этапе потребителям будут доступны 30 квартир в жилых комплексах бизнес-класса Headliner, iLove и Bauman House, расположенных в Москве. Их стоимость составляет от 18 млн до 46 млн руб.
Цена бронирования квартиры на Ozon составит 2% от ее стоимости. На этом и будет зарабатывать маркетплейс. При этом застройщик учтет данную сумму как депозит. После бронирования закрытие сделки пройдет напрямую с «Кортрос». Отмечается, что приобрести недвижимость возможно в ипотеку по всем актуальным условиям компании.
Ozon и «Кортрос» создали карточки товаров, оптимизированные для приобретения жилья. Они включают в себя видеообзоры квартир, панорамные снимки и схемы планировки. При оформлении брони клиенты смогут связаться с застройщиком в онлайн-чате в карточке товара. При этом 25% от стоимости бронирования покупатель получит как кешбэк в виде баллов Ozon, которые сможет потратить на покупку иных товаров в маркетплейсе.
«Девелоперские компании выходят за границы своего рынка. Сегодня задача застройщиков — не просто продать квартиру, а окружить покупателя такими сервисами, которые позволят компании получить дополнительный экономический эффект. В этом есть большая перспектива для рынка, особенно в условиях высокой конкурентности», — сказал генеральный директор «Кортрос» Станислав Киселев.
Отмечается, что благодаря проекту застройщик получит доступ к лояльной аудитории Ozon. По данным маркетплейса, каждый месяц его посещают свыше 80 млн пользователей, большинство из которых имеет средний или высокий уровень доходов.
Группа компаний «Кортрос» на 49% принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Еще 25,9% владеет «Комплекспром», а 25,1% — кипрская Tonston Investments.