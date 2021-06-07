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Ozon и «Кортрос» запустили продажу квартир через маркетплейс

Ведомости

Ozon запустил витрину с квартирами от группы компаний «Кортрос» на маркетплейсе «Ozon Услуги», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. На первом этапе потребителям будут доступны 30 квартир в жилых комплексах бизнес-класса Headliner, iLove и Bauman House, расположенных в Москве. Их стоимость составляет от 18 млн до 46 млн руб. 

Цена бронирования квартиры на Ozon составит 2% от ее стоимости. На этом и будет зарабатывать маркетплейс. При этом застройщик учтет данную сумму как депозит. После бронирования закрытие сделки пройдет напрямую с «Кортрос». Отмечается, что приобрести недвижимость возможно в ипотеку по всем актуальным условиям компании. 

Ozon и «Кортрос» создали карточки товаров, оптимизированные для приобретения жилья. Они включают в себя видеообзоры квартир, панорамные снимки и схемы планировки. При оформлении брони клиенты смогут связаться с застройщиком в онлайн-чате в карточке товара. При этом 25% от стоимости бронирования покупатель получит как кешбэк в виде баллов Ozon, которые сможет потратить на покупку иных товаров в маркетплейсе.

«Девелоперские компании выходят за границы своего рынка. Сегодня задача застройщиков — не просто продать квартиру, а окружить покупателя такими сервисами, которые позволят компании получить дополнительный экономический эффект. В этом есть большая перспектива для рынка, особенно в условиях высокой конкурентности», — сказал генеральный директор «Кортрос» Станислав Киселев.

Отмечается, что благодаря проекту застройщик получит доступ к лояльной аудитории Ozon. По данным маркетплейса, каждый месяц его посещают свыше 80 млн пользователей, большинство из которых имеет средний или высокий уровень доходов. 

Группа компаний «Кортрос» на 49% принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга, следует из данных СПАРК-Интерфакс. Еще 25,9% владеет «Комплекспром», а 25,1% — кипрская Tonston Investments.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных