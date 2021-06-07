АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group почти до 30%
АФК «Система» Владимира Евтушенкова на 4,2% — до 29,79% — увеличила свою долю в девелоперской компании Etalon Group, сообщила пресс-служба группы. Так, «Система» приобрела 16,16 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) Etalon Group.
«Etalon Group Plc, одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о том, что ПАО АФК «Система» уведомило компанию об увеличении доли владения на 4,2% от капитала группы «Эталон», — говорится в сообщении.
Акции были приобретены у миноритарных инвесторов, в том числе фондов Baring Vostok, отметили в «Системе». При этом сам Baring Vostok вышел из акционерного капитала Etalon Group.
Управляющий партнер АФК «Система» Сергей Егоров заявил, что наращивание доли в группе отражает «поддержку амбициозной стратегии развития» компанией и «понимание значительного потенциала роста стоимости» группы.
«Благодаря недавнему SPO Etalon Group получил инвестиционный ресурс для увеличения земельного банка — уже в этом году компания планирует приобрести земельные участки под строительство до 1 млн кв. м жилья в Санкт-Петербурге и Москве», — пояснил он.
Ранее соглашение с АФК «Система» о приобретении до 20% в Etalon Group заключил «Альфа-банк». Отмечалось, что сделка структурируется в виде беспоставочного свопа на срок 30 месяцев без возникновения права голоса банка по этим акциям. Одновременно с соглашением о свопе Capgrowth («дочка» АФК «Система» и крупнейший акционер Etalon Group) заключила сделку с «Альфа-банком» об «опционе колл», который дает право, но не обязанность выкупить пакет. В случае невыкупа Альфа-банк сможет продать пакет третьим лицам, пояснил «Ведомостям» представитель «Системы».