АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group почти до 30%

Ранее соглашение с АФК «Система» о приобретении до 20% в Etalon Group заключил «Альфа-банк». Отмечалось, что сделка структурируется в виде беспоставочного свопа на срок 30 месяцев без возникновения права голоса банка по этим акциям. Одновременно с соглашением о свопе Capgrowth («дочка» АФК «Система» и крупнейший акционер Etalon Group) заключила сделку с «Альфа-банком» об «опционе колл», который дает право, но не обязанность выкупить пакет. В случае невыкупа Альфа-банк сможет продать пакет третьим лицам, пояснил «Ведомостям» представитель «Системы».