Производителям сухого молока будут возмещать 25% затрат на обновление техники
Производители сухого молока в России смогут получать компенсацию четверти своих затрат на модернизацию оборудования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
«Правительство расширит перечень инвесторов, которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет средств государственной поддержки. В их число включаем предприятия, которые специализируются на производстве сухого молока», — цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, эта продукция необходима для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров, однако «оборудование там нередко нуждается в обновлении». Он также отметил, что спрос продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой. «Теперь они смогут претендовать на компенсацию части инвестиций, вложенных в модернизацию производства, в размере 25% фактической стоимости объекта», — сказал Мишустин, выразив надежду, что это поможет предприятиям «быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику».
В конце апреля Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) со ссылкой на аналитиков сообщал, что себестоимость производства молока подорожала на 18,2% в марте 2021 г. по сравнению с мартом 2020 г. Показатель вырос из-за удорожания большинства статей расходов производителей в течение 2020 г., поясняли аналитики.