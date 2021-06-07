Производителям сухого молока будут возмещать 25% затрат на обновление техники

По его словам, эта продукция необходима для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров, однако «оборудование там нередко нуждается в обновлении». Он также отметил, что спрос продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой. «Теперь они смогут претендовать на компенсацию части инвестиций, вложенных в модернизацию производства, в размере 25% фактической стоимости объекта», — сказал Мишустин, выразив надежду, что это поможет предприятиям «быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику».