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Производителям сухого молока будут возмещать 25% затрат на обновление техники

Ведомости

Производители сухого молока в России смогут получать компенсацию четверти своих затрат на модернизацию оборудования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«Правительство расширит перечень инвесторов, которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет средств государственной поддержки. В их число включаем предприятия, которые специализируются на производстве сухого молока», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, эта продукция необходима для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров, однако «оборудование там нередко нуждается в обновлении». Он также отметил, что спрос продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой. «Теперь они смогут претендовать на компенсацию части инвестиций, вложенных в модернизацию производства, в размере 25% фактической стоимости объекта», — сказал Мишустин, выразив надежду, что это поможет предприятиям «быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику».

В конце апреля Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) со ссылкой на аналитиков сообщал, что себестоимость производства молока подорожала на 18,2% в марте 2021 г. по сравнению с мартом 2020 г. Показатель вырос из-за удорожания большинства статей расходов производителей в течение 2020 г., поясняли аналитики.

Ранее по теме: В России производство молока подорожало на 18%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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