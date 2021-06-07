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Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК Башкортостану

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 38,3% обыкновенных акций «Башкирской содовой компании» (БСК) в собственность Республики Башкортостан. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Еще 11,7% обыкновенных акций предприятия будут переданы в доверительное управление «Региональному фонду», которым владеет Министерство земельных и имущественных отношений Башкортостана. Указом президента компания также включена в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

БСК была создана в мае 2013 г. путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». По данным СПАРК-Интерфакс, 57,18% БСК принадлежали химическому холдингу «Башкирская химия», которым владеет кипрская Modisanna Limited. По данным ЕГРЮЛ, конечными бенефициарами являются бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Сергей Черников и бизнесмен Дмитрий Пяткин. Еще 38,28% акций были у «Регионального фонда», а 0,26% — у ООО «Торговый дом».

В августе прошлого года Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества БСК «из чужого незаконного владения». В итоге суд постановил истребовать в пользу Российской Федерации 95,72% обыкновенных акций компании, а также обязал «Реестр» и банк «Уралсиб», которые были номинальными держателями бумаг БСК, списать их со счетов ответчика на счет Росимущества.

Ранее президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, приведшей к потере контроля государства в БСК, на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. Компания планировала начать добычу известняка на горе Куштау, которая в сентябре получила статус памятника природы, что вызвало недовольство экоактивистов и местных жителей. 

16 августа 2020 г. глава Башкортостана Радий Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских. На территории Башкирии четыре знаменитых шихана — Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые представляют собой остатки барьерного рифа начала пермского периода. У БСК в разработке был шихан Шахтау.

Ранее по теме: Суд утвердил изъятие акций БСК в пользу государства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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