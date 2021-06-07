Россельхознадзор допустил ограничение поставок цветов из Нидерландов
Россельхознадзор выявил в продукции растительного происхождения, поставляемой из Италии, Кении, и Нидерландов с фитосанитарными сертификатами, выданными в Словакии, Литве и Латвии, «карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россельхознадзор проинформировал ведомства государств, выдающих сертификаты на продукцию, обо всех случаях нарушений и о сложившейся ситуации, однако, «принимаемые странами меры не приносят желаемых результатов».
«Если принятые этими ведомствами меры в дальнейшем не исключат ввоз в Россию грузов, содержащих карантинные вредные организмы, Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном введении временных ограничений на поставки подкарантинной продукции кенийского, итальянского и нидерландского происхождения в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных НОКЗР Литвы, Словакии, Латвии», — отмечается в сообщении ведомства.
В данном случае речь идет о поставках товаров, не включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в Россию в рамках ответных мер на санкции западных стран в 2014 г., подчеркнули в ведомстве.