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Россельхознадзор допустил ограничение поставок цветов из Нидерландов

Ведомости

Россельхознадзор выявил в продукции растительного происхождения, поставляемой из Италии, Кении, и Нидерландов с фитосанитарными сертификатами, выданными в Словакии, Литве и Латвии,  «карантинные для стран-членов ЕАЭС объекты». Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Россельхознадзор проинформировал ведомства государств, выдающих сертификаты на продукцию, обо всех случаях нарушений и о сложившейся ситуации, однако, «принимаемые странами меры не приносят желаемых результатов». 

«Если принятые этими ведомствами меры в дальнейшем не исключат ввоз в Россию грузов, содержащих карантинные вредные организмы, Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном введении временных ограничений на поставки подкарантинной продукции кенийского, итальянского и нидерландского происхождения в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных НОКЗР Литвы, Словакии, Латвии», — отмечается в сообщении ведомства. 

В данном случае речь идет о поставках товаров, не включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в Россию в рамках ответных мер на санкции западных стран в 2014 г., подчеркнули в ведомстве. 

Ранее по теме: Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из Словакии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных