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Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из Словакии

Ведомости

Россельхознадзор с 23 апреля ввел временный запрет на ввоз живой птицы, ее мяса, яиц и другой птицеводческой продукции из Словакии из-за ситуации с птичьим гриппом, сообщает пресс-служба ведомства.

«С23 апреля Россельхознадзор вынужден ввести временный запрет на ввоз в Россию указанной продукции со всей территории Словакии, из медье Хайду-Бихар Венгрии и департамента Верхняя Савойя Франции», — говорится в сообщении. Это решение принято в связи с «ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран».

В частности, в указанных регионах Венгрии и Франции зафиксированы случаи птичьего гриппа. На продукцию из Словакии запрет введен «по причине невозможности достоверно убедиться в соблюдении ветслужбой [страны] требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продукции, направляемой в Россию», так как словацкая сторона долгое время не отвечает на соответствующий запрос Россельхознадзора.

«Из указанных стран временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц», — пояснили в ведомстве. Также ограничен транзит по территории России живой птицы из Словакии. 

Накануне премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о высылке трех сотрудников российского посольства в Братиславе. Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение семи дней. По словам министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, решение было принято «на основе оценки деятельности, но оно также является выражением солидарности с Чешской Республикой», которая обвиняет Москву в причастности ее спецслужб во взрыве военных складов в 2014 г. Таким же образом Прагу уже поддержали страны Прибалтики. Сама Чехия объявила о сокращении персонала российского посольства после взаимной высылки дипломатов.

Ранее по теме: МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Словакии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных