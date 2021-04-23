Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из Словакии

Накануне премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о высылке трех сотрудников российского посольства в Братиславе. Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение семи дней. По словам министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, решение было принято «на основе оценки деятельности, но оно также является выражением солидарности с Чешской Республикой», которая обвиняет Москву в причастности ее спецслужб во взрыве военных складов в 2014 г. Таким же образом Прагу уже поддержали страны Прибалтики. Сама Чехия объявила о сокращении персонала российского посольства после взаимной высылки дипломатов.