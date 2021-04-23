Россельхознадзор запретил поставки птицы и яиц из Словакии
Россельхознадзор с 23 апреля ввел временный запрет на ввоз живой птицы, ее мяса, яиц и другой птицеводческой продукции из Словакии из-за ситуации с птичьим гриппом, сообщает пресс-служба ведомства.
«С23 апреля Россельхознадзор вынужден ввести временный запрет на ввоз в Россию указанной продукции со всей территории Словакии, из медье Хайду-Бихар Венгрии и департамента Верхняя Савойя Франции», — говорится в сообщении. Это решение принято в связи с «ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран».
В частности, в указанных регионах Венгрии и Франции зафиксированы случаи птичьего гриппа. На продукцию из Словакии запрет введен «по причине невозможности достоверно убедиться в соблюдении ветслужбой [страны] требований ЕАЭС при сертификации птицеводческой продукции, направляемой в Россию», так как словацкая сторона долгое время не отвечает на соответствующий запрос Россельхознадзора.
«Из указанных стран временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц», — пояснили в ведомстве. Также ограничен транзит по территории России живой птицы из Словакии.
Накануне премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о высылке трех сотрудников российского посольства в Братиславе. Российские дипломаты должны будут покинуть страну в течение семи дней. По словам министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, решение было принято «на основе оценки деятельности, но оно также является выражением солидарности с Чешской Республикой», которая обвиняет Москву в причастности ее спецслужб во взрыве военных складов в 2014 г. Таким же образом Прагу уже поддержали страны Прибалтики. Сама Чехия объявила о сокращении персонала российского посольства после взаимной высылки дипломатов.