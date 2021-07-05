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Союз домов шампанского Франции допустил приостановку поставок в Россию

Ведомости

Союз домов шампанского Франции (UMC) назвал «недопустимым» новый российский закон о регулировании алкогольного рынка, согласно которому шампанским могут называть вина только российского производства, а зарубежные вина теперь обязаны иметь маркировку «игристое вино». Об этом заявил «РИА Новости» гендиректор Союза Давид Шатийон.

Он не исключил, что Франция может приостановить поставки шампанского в Россию, хотя подчеркнул, что об этом «пока рано говорить».

«Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — сказал Шатийон.

Он отметил, что UMC на протяжении 20 лет ведет «дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne (шампанское)». «И сейчас это недопустимое отступление назад. Мы будем просить французскую и европейскую дипломатию мобилизовать усилия, чтобы добиться изменения этого закона», — подчеркнул Шатийон.

Ранее «Ведомости» сообщили, что компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о решении приостановить поставки своей продукции в Россию из-за нового закона, который был подписан президентом России Владимиром Путиным 2 июля. Поправки касаются 171-ФЗ о регулировании алкогольного рынка. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как вина из французского региона Шампань нужно переименовать в «игристое вино».

Вчера Bloomberg со ссылкой на заявление Moët & Hennessy сообщил, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино».

На этом фоне стоимость акций российской группы компаний «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов достигла рекордных с 25 мая этого года 215 руб. за штуку. За 5 июля бумаги компании подорожали на 7,7% по сравнению с ценой закрытия в пятницу, 2 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон был подписан, а значит — «должен исполняться».

Ранее по теме: Акции «Абрау-Дюрсо» рекордно подорожали на фоне приостановки поставок Moët & Chandon

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных