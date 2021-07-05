Союз домов шампанского Франции допустил приостановку поставок в Россию

«Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — сказал Шатийон.