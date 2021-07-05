Акции «Абрау-Дюрсо» рекордно подорожали на фоне приостановки поставок Moët & Chandon

Бумаги российской компании стали заметно дорожать после того, как 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как вина из французского региона Шампань нужно переименовать в «игристое вино».