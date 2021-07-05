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Акции «Абрау-Дюрсо» рекордно подорожали на фоне приостановки поставок Moët & Chandon

Ведомости

Максимальная стоимость акции российской группы компаний «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов достигла рекордных с 25 мая этого года 215 руб. за штуку, следует из данных площадки.

Таким образом, за 5 июля бумаги компании подорожали на 7,7% по сравнению с ценой закрытия в пятницу, 2 июля. Тогда одна акция стоила 199,5 руб. По максимальной цене бумаги «Абрау-Дюрсо» продавались около 13:30 мск. При этом минимальная стоимость за сегодняшний день составила 203,5 руб. за акцию.

Бумаги российской компании стали заметно дорожать после того, как 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как вина из французского региона Шампань нужно переименовать в «игристое вино».

Как стало известно «Ведомостям» ранее, в связи с изменениями в закон компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о решении приостановить поставки своей продукции в Россию. Вчера Bloomberg со ссылкой на заявление Moët & Hennessy сообщил, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино».

Ранее по теме: В Кремле оценили закон о новом названии для вин из Шампани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных