Акции «Абрау-Дюрсо» рекордно подорожали на фоне приостановки поставок Moët & Chandon
Максимальная стоимость акции российской группы компаний «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже в ходе сегодняшних торгов достигла рекордных с 25 мая этого года 215 руб. за штуку, следует из данных площадки.
Таким образом, за 5 июля бумаги компании подорожали на 7,7% по сравнению с ценой закрытия в пятницу, 2 июля. Тогда одна акция стоила 199,5 руб. По максимальной цене бумаги «Абрау-Дюрсо» продавались около 13:30 мск. При этом минимальная стоимость за сегодняшний день составила 203,5 руб. за акцию.
Бумаги российской компании стали заметно дорожать после того, как 2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как вина из французского региона Шампань нужно переименовать в «игристое вино».
Как стало известно «Ведомостям» ранее, в связи с изменениями в закон компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о решении приостановить поставки своей продукции в Россию. Вчера Bloomberg со ссылкой на заявление Moët & Hennessy сообщил, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино».