«Инвитро» возобновила тестирование на антитела к коронавирусу
Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» восстановила тестирование на количество антител к коронавирусу, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Тестирование доступно «в ограниченном количестве» и зависит от технологических мощностей лаборатории.
Стоимость тестирования составит от 1290 руб. без учета стоимости взятия биоматериала, уточнили в компании.
25 июня компания приостановила тестирование из-за дефицита реагентов, которые необходимы для тестирования. Дефицит возник на фоне «небывалого спроса» на тесты, поясняли в компании.
«Из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией и новых эпидемиологических ограничений в июне компания «Инвитро» зафиксировала беспрецедентный рост спроса на тестирование на антитела – до 170% за одну неделю», — говорится в сегодняшнем сообщении сети.
Ранее «Инвитро» предупредила о возможности задержек результатов ПЦР-тестов на коронавирус на два-три дня на фоне роста спроса, который составил 170% за 14-20 июня. Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG — 130%.