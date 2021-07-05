«Инвитро» возобновила тестирование на антитела к коронавирусу

Ранее «Инвитро» предупредила о возможности задержек результатов ПЦР-тестов на коронавирус на два-три дня на фоне роста спроса, который составил 170% за 14-20 июня. Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG — 130%.