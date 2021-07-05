Глобальный офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в Россию
В глобальном офисе Moet Hennessy подтвердили решение российского дистрибутора Moet Hennessy Russia о приостановке поставок шампанского в Россию из-за нового закона о регулировании алкогольного рынка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.
2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольного рынка. Согласно поправкам, шампанским теперь будет маркироваться исключительно вино отечественного производства. Вина зарубежного производства должны маркироваться как «игристые вина».
«Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — сообщила Грималь агентству.
2 июля «Ведомости» сообщили, что компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки шампанского в Россию. В письме говорилось, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции.
Вчера агентство Bloomberg сообщило, что Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино», как того требуют новые изменения российского законодательства.
Сегодня Союз домов шампанского Франции и Еврокомиссия выразили несогласие с новым законом, заявив, что будут добиваться его пересмотра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что закон был принят и подписан, поэтому «он должен исполняться».