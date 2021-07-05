Глобальный офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в Россию

2 июля «Ведомости» сообщили, что компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки шампанского в Россию. В письме говорилось, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции.