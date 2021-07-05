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Глобальный офис Moet Hennessy подтвердил приостановку поставок шампанского в Россию

Ведомости

В глобальном офисе Moet Hennessy подтвердили решение российского дистрибутора Moet Hennessy Russia о приостановке поставок шампанского в Россию из-за нового закона о регулировании алкогольного рынка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольного рынка. Согласно поправкам, шампанским теперь будет маркироваться исключительно вино отечественного производства. Вина зарубежного производства должны маркироваться как «игристые вина». 

«Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — сообщила Грималь агентству. 

2 июля «Ведомости» сообщили, что компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки шампанского в Россию. В письме говорилось, что из-за этих изменений компании придется провести пересертификацию продукции, изменить маркировку, а также вместе с Винодельческой ассоциацией региона Шампань принять решение о переименовании продукции.

Вчера агентство Bloomberg сообщило, что Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино», как того требуют новые изменения российского законодательства. 

Сегодня Союз домов шампанского Франции и Еврокомиссия выразили несогласие с новым законом, заявив, что будут добиваться его пересмотра. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что закон был принят и подписан, поэтому «он должен исполняться». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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